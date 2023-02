L’età di mezzo, riflessione sulla preadolescenza

L’ETÀ DI MEZZO è un albo illustrato nato dalla collaborazione tra Carthusia Edizioni, casa editrice dall’alta progettualità e specializzata in editoria per ragazzi, e BET SHE CAN, Fondazione che offre percorsi di sviluppo della consapevolezza di sé a bambine e ragazze nella preadolescenza.

L’incontro tra Carthusia e Fondazione BET SHE CAN risale al 2019 quando, all’interno di un percorso di valori e obiettivi condivisi (con una attenzione speciale verso le bambine e i condizionamenti a cui vengono sottoposte sin da piccole) è nato il primo libro/progetto: l’albo illustrato Volo con te.

“Sono passati quasi quattro anni da quel primo “volo”, le bambine e i bambini che ci hanno accompagnato ieri sono cresciuti e oggi si affacciano al mondo dei grandi. Così BET SHE CAN ci ha proposto di intraprendere un nuovo viaggio, risultato di un felice incontro con Gedeon Richter Italia, questa volta alla scoperta del mondo turbolento della preadolescenza” – racconta Patrizia Zerbi, editrice e direttrice editoriale di Carthusia. “Come sempre il primo step fondamentale è stato ascoltare quello che le ragazze e ragazzi avevano da raccontarci prima di iniziare con il processo creativo: tutti i nostri progetti prevedono infatti dei focus group propedeutici e costruiti ad hoc, perché è necessario anzitutto entrare in contatto con le loro necessità, la loro creatività, le loro emozioni”.

In questo caso sono stati coinvolti in un primo tempo nove adulti, in veste di “ex ragazzini”; poi, sei ragazze e un ragazzo che vivono oggi quella età delicata e sfidante che è la preadolescenza. Una sorta di “età di mezzo”, come è stata definita da una di loro.

La straordinaria creatività di Emanuela Nava ha fatto poi il resto: il risultato è un racconto tenero e coraggioso di un gruppo di amici solidali, a cui ha saputo dare, anche questa volta, forma e colore Marco Brancato, un illustratore che sa parlare particolarmente bene la lingua di ragazze e ragazzi.

L’ETÀ DI MEZZO è la storia di quattro amiche inseparabili che, sin da quando sono piccole, devono confrontarsi con le aspettative del mondo adulto.

Nina, Jasmine, Alice e Irene, con l’aiuto di Michele e Francesco, scopriranno che nella vita si cambia, si cade e i sogni vecchi si scontrano con i sogni nuovi. Ma capiranno anche che la cosa più importante è trovare la propria verità, coltivare le amicizie autentiche e – perché no? – conservare l’immaginazione, con cui costruire pezzo dopo pezzo la propria strada e diventare “grandi”.

“Nei momenti in cui il corpo cambia spesso accade che la distanza tra come ci vedono gli altri e come ci percepiamo noi aumenti troppo, facendoci sentire fragili, insicuri, quasi a disagio nella nostra pelle – dice Marie Madeleine Gianni, Presidente di Fondazione BET SHE CAN ETS. Il nostro desiderio è che questo racconto trasformi quella sensazione di vulnerabilità in una occasione in cui ricomporre le emozioni, trovare chiavi nuove per attraversare la fatica e aprire il cuore a soluzioni che qualche volta si ha già dentro di sé”.

Alla fine della storia si trovano alcune pagine di attività che invitano le ragazzine e i ragazzini, attraverso il disegno e la scrittura, a mettersi in gioco essi stessi, provando a elaborare i propri vissuti.

L’ETÀ DI MEZZO sarà distribuito a partire dal 27 gennaio su tutto il territorio nazionale, nelle librerie indipendenti e di catena e negli store online con prezzo di copertina di € 17,90.

Oltre all’edizione per la libreria, grazie al supporto incondizionato di Gedeon Richter Italia, azienda farmaceutica specializzata nell’area della “Salute della Donna” e Partner di Fondazione BET SHE CAN, è stata realizzata una tiratura speciale dell’albo, volta alla distribuzione gratuita, per formare e sensibilizzare i clinici sui temi prioritari che riguardano la preadolescenza e, al contempo, renderli parte dell’impatto positivo di questa iniziativa. “Abbiamo condiviso il desiderio di produrre un libro-progetto che potesse diventare strumento per promuovere le relazioni e il confronto e favorire l’autoconsapevolezza e l’empowerment di tante bambine e bambini in un momento così delicato e ricco di cambiamenti come quello della preadolescenza.” – spiega Maria Giovanna Labbate, Managing Director di Gedeon Richter Italia. “Crediamo che attuare progetti di sostanza sia la chiave per cambiare davvero le cose e il libro è uno strumento concreto, tangibile, con cui lavorare insieme ai ragazzi”.

L’ETÀ DI MEZZO è il ventinovesimo titolo della collana “Storie al quadrato”, una serie di volumi illustrati con brevi e delicate storie metaforiche e universali pensate per i più piccoli per parlare di argomenti importanti e difficili con parole e immagini leggere.