L’importanza di una rottamazione legale per tutelare l’ambiente

Il numero di automobili oggi presenti nel mondo è sicuramente più che raddoppiato rispetto al passato e l’abitudine a cambiare auto di frequente non aiuta sicuramente i temi di tutela ambientale. Tuttavia, in caso di auto ormai datate, la rottamazione può sicuramente essere un valido aiuto per l’ambiente e per i temi di eco sostenibilità, purché sia effettuata in modo legale. Rottamare un’automobile, infatti, non solo permette di eliminare dalla circolazione un veicolo inquinante dal punto di vista di monossido di carbonio e polveri sottili, ma consente anche di smaltire in modo corretto le parti del veicolo di diversa natura o di riciclare i componenti in buono stato che possono essere riutilizzati come pezzi di ricambio auto usati.

Come rottamare un’automobile in modo corretto e gratis

La rottamazione auto può essere richiesta sia in caso di dismessa di un’auto vecchia, sia in caso di acquisto di un’auto nuova. Le ditte di rottamazione auto a Roma così come in molte altre città di Italia, si occupano di tutto ciò che concerne la procedura di rottamazione, comprese le pratiche ACI, le pratiche PRA e il ritiro a domicilio. Il tutto avviene in modo veloce e gratuito, sollevando l’automobilista da noiose incombenze burocratiche.

La demolizione di un veicolo, sia di un’auto che di uno scooter o di un furgone, permette di distruggerlo recuperandone le parti di ricambio ancora in buone condizioni o adatte al riciclo e quindi rappresenta un grosso aiuto per l’ambiente. Oltretutto, le parti che non sono più utilizzabili, vengono smaltite secondo le normative vigenti in modo da evitare il contatto dei rifiuti tossici, pericolosi ed inquinanti con l’ambiente.

Le ditte di rottamazione auto, in quanto centro di raccolta, chiederanno al proprietario dell’auto la carta di circolazione o il cosiddetto libretto, il certificato di proprietà detto anche foglio complementare e i documenti del proprietario del veicolo. Dopo essere entrate in possesso dei documenti sopra elencati, provvederanno alla cancellazione del veicolo al PRA, ovvero il registro delle automobili.

I passaggi da effettuare per la rottamazione di un’auto sono dunque semplici e veloci: basterà contattare i centri di raccolta autorizzata per concordare un appuntamento, anche per il ritiro gratuito del veicolo, occorrerà poi incontrarsi per la consegna dei documenti necessari e si potrà ritirare il certificato di rottamazione in sede. Sarà poi il centro specializzato ad occuparsi delle pratiche ACI e della cancellazione al PRA consegnando, a demolizione avvenuta secondo specifiche norme ecologiche, il certificato di rottamazione definitivo.

Cosa sapere prima della rottamazione di un veicolo

Prima di rottamare un veicolo, è importante controllare ed assicurarsi che sull’auto non gravino provvedimenti di fermo amministrativo e che quindi sia libero da qualsiasi tipo di pendenza fiscale e amministrativa. Qualora infatti sul veicolo non siano state pagate multe o tasse di circolazione, occorre saldare tutto prima di richiederne la rottamazione, anche per evitare di ricevere una cartella esattoriale con la cifra richiesta più un notevole ammontare dovuto agli interessi. Ci si dovrà poi assicurare di essere in possesso del libretto di circolazione e del certificato di proprietà e, qualora ci si ritrovasse sprovvisti di tali documenti, è fondamentale fare e consegnare regolare denuncia di smarrimento o di furto.

Qualora si tratti di un veicolo di una persona defunta, la rottamazione può essere richiesta anche da persone delegate o dagli eredi e, in questo caso, occorre presentare, oltre ai documenti già specificati, anche un’autocertificazione sostitutiva dell’atto di notorietà, scaricabile dal sito dell’ACI, il certificato di morte, la copia dei documenti d’identità di tutti gli eredi.

Se invece si tratta di un’auto intestata ad un’azienda, la rottamazione richiede anche la visura CCIA e la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante.

I vantaggi della rottamazione auto in termini di ecologia

La rottamazione di un’auto ha diversi vantaggi ma è quello in termini ecologia che sicuramente ha più importanza. Il riutilizzo delle parti funzionanti da destinare al mercato dei ricambi usati è un vantaggio economico e al tempo stesso ecologico mentre, il conferimento delle auto ai centri di rottamazione per separarne i rifiuti speciali e pericolosi ed inviarli a centri di smaltimento e a discariche autorizzate rappresenta un vantaggio ecologico di notevole importanza. Infine, il riciclo di tutto ciò che resta, ovvero le parti in plastica, vetro e acciaio, dà vita al cosiddetto car fluff e contribuisce, ulteriormente, alla salvaguardia dell’ambiente.