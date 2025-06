Il 6 giugno 1938 nasce a Clichy, in Francia, il contrabbassista Louis Félix Angelo Trussardi, da tutti conosciuto come “Luigi”.

Dalla chitarra al contrabbasso

Trussardi deve il suo nome d’arte di Luigi alle sue origini italiane. Avendo strimpellato la chitarra quando era studente, decide di imparare seriamente la tecnica di questo strumento al conservatorio ma quasi subito scopre il fascino del contrabbasso. Dopo un solo anno di studio inizia a suonare da dilettante nei club parigini, in particolare con il sassofonista svizzero Freddy Mayer allo Chat-Qui-Pêche e successivamente con Dominique Chanson e Barney Wilen al Tabou. Nel 1959 Mac-Kac lo scrittura nel suo trio al Club Saint-Germain, dove resta per tre anni, accompagnando, durante questo periodo, tutti i musicisti che suonano in quel locale: Martial Solal, René Urtreger, Georges Arvanitas, Raymond Fol.

Contrabbassista di Nougaro

Dal 1962 il suo contrabbasso si fa notare dagli appassionati accompagnando diversi musicisti statunitensi quali Donald Byrd, Eric Dolphy e Chet Baker. Con quest’ultimo effettua anche una tournée di sei mesi. Nel 1964 diventa il contrabbassista del cantante Claude Nougaro che si fa accompagnare da un gruppo composto da altri musicisti jazz come Maurice Vander, Eddie Louiss, Roger Guérin ed Elek Bacsik. Con Nougaro suona per molti anni pur con qualche interruzione come quella ce lo vede suonare con Art Simmons al Living Room. Nel 1979 lascia definitivamente il cantante per ritrovare Maurice Vander in trio e dedicarsi anche a un’intensa attività di free-lance che lo vede al fianco di Kai Winding, Arnett Cobb, Richie Cole, Art Taylor, Sonny Stitt e numerosi altri solisti francesi o statunitensi. Muore il 29 aprile 2010.