LUCE, Dinner & Cocktail Bar nel Parco dell’Appia Antica

Una pratica ormai diffusa lungo i sampietrini della Regina Viarum, quella di trasformare le dimore, in senso estetico e funzionale, in una sorta di ristoville, incentivata anche dagli effetti della pandemia che fanno i conti con l’assenza di grandi eventi solitamente organizzati qui. Dopo mesi bui la criticità è stata corretta in opportunità e proprio la luce ritorna come file rouge, un tema ripreso non a caso nel nome stesso del ristorante con cui Iolanda ha voluto donare nuova linfa a un luogo magico relegato fino a oggi a grandi feste. Un’idea imprenditoriale in cui Iolanda ha investito non solo a livello socio-economico ma anche umano, assumendo più di dieci persone in un momento generale di crisi post-lockdown. Il percorso inizia con un alberato e illuminato ingresso, preceduto da un ampio parcheggio riservato agli ospiti: qui, dopo anni di assenza, questa estate sono ricomparse le lucciole, una coincidenza che inevitabilmente è poi stata legata all’etimologia stessa del posto. Arrivati al polmone verde della location, il giardino è stato adibito a dehors di Luce e può contare ben 200 posti a sedere con distanziamento, a fronte di due saloni interni che attualmente vantano una capienza complessiva di 150 coperti.