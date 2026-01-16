Il Consorzio Tutela Lugana DOC, in occasione della settimana della moda maschile, è partner dell’evento di presentazione del progetto editoriale e visivo Napoli Infinita, ideato da Sabato De Sarno La presenza dei vini Lugana accompagna questo momento di incontro e condivisione, rafforzando il dialogo tra cultura, territorio e convivialità. Un sostegno che si inserisce nella più ampia visione della Denominazione, che promuove il vino come espressione culturale capace di dialogare con il mondo dell’arte, della moda e del design attraverso linguaggi contemporanei, pensati per intercettare anche un pubblico più giovane e ampliare il proprio bacino di riferimento. Napoli Infinita è un racconto stratificato e contemporaneo della città partenopea, che prende forma attraverso immagini, suoni e narrazioni, restituendo una visione autentica di Napoli: una città complessa, viva, in continuo movimento. Un progetto che indaga il rapporto tra identità, memoria e trasformazione urbana, intrecciando dimensione intima e collettiva, cultura e spettacolo. In occasione dell’evento milanese, ospitato negli spazi di Motelsalieri (Via Privata Passo Pordoi 6, Milano), il pubblico potrà assistere alla performance Undercover dell’artista Fabrizio Vatieri e partecipare al firmacopie del volume Napoli Infinita, pubblicato in coedizione da nss edicola e cratèra. La partecipazione del Consorzio Lugana conferma il proprio impegno nel sostenere progetti culturali capaci di raccontare l’Italia attraverso nuove prospettive, valorizzando il vino come elemento di relazione, racconto e condivisione.