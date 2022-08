Maffy Falay, il trombettista vagabondo

Il 30 agosto 1930 nasce a Izmir, in Turchia, il trombettista Maffy Falay. Il suo vero nome è Ahmed Muvaffak Falay.

L’esperienza in RDT

Dopo aver studiato musica nella sua città natale si trasferisce ad Ankara per frequentare il locale conservatorio. Le sue prime apparizioni nel campo del jazz risalgono ai primi anni Cinquanta, nei circoli privati turchi. Nel 1956 si trasferisce nella Repubblica Democratica Tedesca dove rimane per qualche anno. Nel 1960 si sposta nella Repubblica Federale Tedesca ed entra a far parte dell’orchestra radiofonica di Kurt Edelhagen a Colonia. Successivamente gira l’Europa come componente della Kenny Clarke/Francy Boland Big Band e suonato in sei degli album della band.

I complimenti di Gillespie

Nel 1965 decide di trasferirsi in Svezia dove viene ingaggiato dall’orchestra jazz radiofonica. Nel 1970, ha inizia a suonare nella Dizzy Gillespie Reunion Orchestra. Si dice che Gillespie lo abbia descritto come “bravo quanto Roy Eldridge o Miles Davis”. Instancabile vagabondo nella sua lunga carriera presta la sua tromba alle orchestre guidate da Benny Bailey, Åke Persson, Phil Woods, Sixten Eriksson e Quincy Jones. Suonato anche con Dexter Gordon, Stan Getz ed Elvin Jones. Nel 1961 appare nel film “Pojken i tradet”, conosciuto nel mondo con il titolo “The Boy in the tree” di Arne Sucksdorff con l’orchestra di Quincy Jones che ne cura la colonna sonora. Muore il 22 febbraio 2022.