Mainetti presenta i nuovi appendini in carta

Mainetti presenta il nuovo range di appendiabiti Paperform Hanger e arricchisce la proposta al mercato globale con un appendino sostenibile e riciclabile. Realizzati in carta riciclata, gli appendiabiti sono plastic free e completamente riciclabili. L’innovativa gamma offre una declinazione di modelli per soddisfare tutte le esigenze.

Mainetti punta sull’innovazione di prodotto privilegiando il design. Gli appendini Paperform Hanger vantano eccezionali caratteristiche funzionali e sono realizzati grazie ad innovativi cicli di produzione con carta riciclata e certificata FSC. Questo è un messaggio molto forte a vantaggio dei brand della moda impegnati nella salvaguardia del pianeta.

La gamma Paperform è stata sviluppata in oltre due anni di lavoro, con l’impiego di investimenti importanti ed è protetta da brevetti internazionali di proprietà Mainetti a salvaguardia dell’originale ed innovativo processo produttivo.

I Paperform Hangers, disponibili in tutto il mondo, idonei sia per il trasporto che per l’esposizione nei negozi, sono stati ideati per essere consegnati al cliente assieme al capo d’abbigliamento in quanto possono essere smaltiti a fine vita attraverso il riciclo domestico, rispettando al 100% l’ambiente.

Jeffrey Hsu, Global Head – Hangers di Mainetti dice: “Siamo entusiasti di presentare la nostra gamma Paperform Hanger e orgogliosi di introdurre sul mercato prodotti innovativi e sostenibili. I Paperform Hanger sono la combinazione perfetta tra il design Mainetti e materiale sostenibile, realizzando prodotti completamente riciclabili. Nel 1961 Mainetti ha introdotto i portabiti in plastica come alternativa ai tradizionali appendini in legno e oggi siamo onorati di proporre ai nostri clienti questi appendini innovativi in termini di design, funzionalità e sostenibilità. Mainetti rinnova il suo impegno nell’offrire ai propri clienti la più ampia scelta di packaging e soluzioni sostenibili”.

I Paperform Hanger di Mainetti sono l’ulteriore passo di un lungo percorso di innovazione aziendale. Quarant’anni fa Mainetti ha introdotto il sistema per il riutilizzo e riciclo dei portabiti diventando leader del settore. Oggi Mainetti offre questo innovativo programma a tutti i brand attraverso i suoi 90 Centri commerciali e produttivi in tutto il mondo.

# # #

A proposito di Mainetti

Da sessant’anni Mainetti è un partner di fiducia dei marchi di abbigliamento e retail più apprezzati e conosciuti al mondo. Mainetti con i suoi 6.000 dipendenti e 90 sedi in 6 continenti, fornisce ai clienti soluzioni innovative e sostenibili.

Leader mondiale nel settore dei portabiti, il marchio Mainetti è sinonimo di qualità e servizio. Mainetti vanta una storia pioneristica nel riutilizzo e riciclo dei portabiti, introducendo la transizione verso un’economia circolare e diventando punto di riferimento nel settore.

Il portfolio Mainetti comprende Packaging, Branding, Supply Chain, Labels & Tags, Intelligent (RFID) e Health & Safety Solutions. L’azienda è l’unica ad offrire Mainetti Polyloop – un programma di riciclaggio delle polybags, buste trasparente in polietilene – ad alcuni dei più grandi retailer mondiali.

Mainetti è partner di Ellen MacArthur Foundation impegnandosi ad operare con sistemi ad impatto zero.

Per maggiori informazioni, visitare mainetti.com