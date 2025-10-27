La proposta KIBO a tutta natura sull’isola di Helengeli

Quando qui le giornate si accorciano e le temperature iniziano a scendere è il momento giusto per inseguire l’estate, anche dall’altra parte del mondo. Sabbia bianca, mare dalle chiarissime sfumature azzurre e nessun pensiero: l’immagine perfetta della vacanza paradisiaca si trasforma in realtà con la nuova proposta KIBO dedicata alle Maldive. Se siete alla ricerca di qualcosa di veramente autentico, per un soggiorno a stretto contatto con la natura e allo stesso tempo provvisto di ogni comfort il resort proposto da KIBO è proprio ciò che fa per voi. L’Oblu Nature Helengeli accoglie i suoi ospiti in magnifiche ville sulla spiaggia e suite over water, alcune con piscina e terrazza privata, e li vizia con le deliziose proposte gastronomiche di tre diversi ristoranti. Si può scegliere tra le proposte alla griglia di carne e di pesce, i manicaretti ispirati alla cucina indiana e interpretati in chiave moderna, un ricchissimo buffet internazionale, mentre per le proposte all day long c’è il pool bar. A disposizione vi sono anche una spa con percorsi benessere e diverse proposte di escursioni, diving e crociere personalizzabili. Tutto qui è pensato in funzione di una fusione armoniosa con l’ambiente e il paesaggio: l’architettura tipica maldiviana si sposa con un concept di design contemporaneo che crea ambienti dall’eleganza rilassata. I dettagli in legno, paglia, tessuti naturali realizzano un dialogo tra l’interno e l’esterno, e le grandi aperture creano una continuità con il panorama infinito del mare. Tra le caratteristiche del resort c’è proprio l’atmosfera green che invita a lasciarsi trasportare dal piacere del dolce far niente ritrovando vibrazioni positive ed equilibrio interiore.

La proposta KIBO, in trattamento di all inclusive in de luxe beach villa con volo dall’Italia, trasferimenti in barca veloce e assicurazioni parte da 2700 euro a persona, in camera doppia. Il pacchetto è prenotabile fino a marzo 2026.