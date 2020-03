Malta sempre più vicina agli obiettivi Europa 2020

Malta sempre più vicina al raggiungimento dell’obiettivo di produrre il 10% dell’energia dell’isola da fonti rinnovabili. È stato, infatti, recentemente installato un impianto fotovoltaico da 2.4 MW, destinato a immettere in rete circa 3.850 MWh l’anno per soddisfare il fabbisogno energetico dei cittadini dell’isola.

Costituito da 7.260 moduli Canadian Solar, l’impianto copre una superficie di ben 29.326 mq, situata sulla costa a sud di Malta, nei pressi di una cava bonificata e riempita di ceneri. “Si tratta di uno dei più grandi impianti costruiti sull’isola” – commenta l’Ing. Antonio Vallardi, Export Manager di MyEnergy, la società che, in collaborazione con SMA, ha curato la progettazione e l’installazione dell’impianto – “Malta è caratterizzata da più di 300 giorni di sole l’anno e un sistema fotovoltaico risulta essere la scelta ottimale per produrre energia 100% rinnovabile. L’impianto, infatti, sarà in grado di ridurre le emissioni di CO 2 di circa 1.463 tonnellate l’anno, rispetto alla tradizionale erogazione di energia prelevata dalla rete”.

L’impianto è stato finanziato con gli incentivi del governo per conseguire gli obiettivi di Europa 2020, finalizzati ad avere una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Realizzato in soli 2 mesi, da ottobre a dicembre 2019, l’impianto verrà connesso alla rete e messo in funzione a fine febbraio.

Cuore dell’impianto, a trasformare l’energia del sole nel fabbisogno energetico dei cittadini, ben 13 SMA PEAK3, la soluzione più affidabile per realizzare grandi progetti con la massima facilità, come spiega l’Ing. Vallardi: “L’impianto è situato nei pressi della costa, area caratterizzata da forti venti e molta salsedine. Con queste condizioni avevamo bisogno di una soluzione affidabile, di materiali di qualità e della garanzia SMA. Non a caso abbiamo esteso la normale garanzia degli inverter a 20 anni”. L’inverter PEAK3 di SMA consente la realizzazione di grandi progetti con la massima facilità, concentrandosi sugli aspetti più importanti per un EPC contractor: massima resa e disponibilità dell’impianto. La soluzione di sistema PEAK3 combina i vantaggi di una configurazione di sistema decentralizzata con quelli offerti da un inverter centrale. Grazie all’approccio modulare, i progetti risultano scalabili in termini sia di potenza sia di funzionalità. Tutti questi aspetti garantiscono la massima flessibilità nella progettazione dell’impianto.