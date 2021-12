Marky Markowitz, una tromba per molte orchestre

L’11 dicembre 1923 nasce a Washington il trombettista Marky Markowitz, registrato all’anagrafe con il nome di Irwing Markowitz.

Le esperienze prima di Herman

Inizia gli studi musicali sotto la guida di Fred Leonberger e ottiene il suo primo importante ingaggio nel 1942 nell’orchestra di Charlie Spivak. Negli anni immediatamente successivi suona con le orchestre di Jimmy Dorsey, Boyd Raeburn e Buddy Rich prima di entrare a far parte stabile della formazione di Woody Herman con la quale prende parte a diverse sedute di incisione senza peraltro avere molte occasioni per emergere come solista. Miglior sorte ottiene aggregandosi al gruppo di Sonny Berman, comprendente alcuni dei migliori elementi dell’orchestra di Herman. Negli anni Cinquanta suona a Washington e a New York come musicista di studio, prima di aggregarsi nel 1958 all’orchestra del pianista-arrangiatore Ralph Burns, con cui registra ottimi dischi per la Decca avendo finalmente modo farsi notare come solista.

Vagabondaggi musicali

All’inizio degli anni Sessanta suona e incide con l’orchestra di Billy Pots, la cui sezione di trombe comprende Art Farmer, Harry Edison, Charlie Shavers, Bernie Glow e, naturalmente, Markowitz. Nel decennio successivo frequenta il gruppo creato da Harry Lim, produttore della casa discografica Famous Door, partecipando a numerose sedute di incisione, avendo come illustri partners John Bunch, Al Cohn, Milt Hinton, Grady Tate, Phil Bodner, Bucky Pizzarelli. Con alcuni di questi musicisti costituisce un suo sestetto con il quale si esibisce con successo in vari locali di New York. Muore il 18 novembre 1986.