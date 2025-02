Matt Dennis, un cantante e un compositore delicato

L’11 febbraio 1914 nasce a Seattle, Washington, il pianista, cantante, compositore e arrangiatore Matt Dennis, registrato all’anagrafe con il nome di Matthew Loveland Dennis.

Un arrangiatore apprezzato

Molto brillante, già da giovane dirige una school band a San Rafael, California. Nel 1933 canta e suona con Horace Heidt e in seguito forma un gruppo con Dick Haymes. Nello stesso periodo inizia anche a lavorare come arrangiatore per Margaret Whiting e Martha Tilton. Nei primi anni Quaranta collabora con Tommy Dorsey, per il quale scrive molte composizioni che destinate a diventare notissime. Tra il 1946 e il 1948 lavora prevalentemente per orchestre radiofoniche, come arrangiatore, poi si trasferisce a Los Angeles, dove si esibisce prevalentemente come cantante e pianista in alcuni club della città.

Un grande successo

Il successo crescente come cantante e pianista lo portano a diventare una star nei più importanti show televisivi statunitensi. Considerato e apprezzato come uno dei più raffinati compositori statunitensi ci canzoni Dennis è un compositore assai sofisticato e delicato, con una vena che ama talvolta farsi melanconica e quasi cupa, pur mai rinunciando a una scrittura snella ed elegante. Brani come Fools Rush In, Everything Happens to Me, Angel Eyes, Will You StilI Be Mine? sono divenuti autentici classici. Muore il 21 giugno 2002.