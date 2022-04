By

Mete green da non perdere con un catamarano

Tutti sogniamo di vivere una vacanza lontano dal turismo di massa in cui poterci rilassare, connetterci con la natura e dimenticarci del mondo circostante.

Quale idea migliore se non quella di farsi cullare dalle onde del mare e viaggiare verso destinazioni dimenticate dal mondo? Immaginate di noleggiare un catamarano e partire alla scoperta di piccoli paradisi terrestri dove nessuno potrà raggiungervi.

Ecco quindi cinque destinazioni consigliate da Click&Boat per una vacanza in mezzo al mare lontano da tutto e da tutti.

Isola di Lipsi, Grecia

La Grecia è una delle destinazioni più gettonate per una vacanza in barca, ma ci sono zone che ogni estate si riempiono di turisti dalle quali è meglio tenersi alla larga.

Per una vacanza “green” vi consigliamo di dirigervi verso la bellissima isola di Lipsi, nel Dodecaneso. Qui troverete un mare limpido e trasparente che bagna piccole baie nascoste e una natura particolarmente selvaggia che vi lascerà senza parole.

Lo scenario è tipicamente greco: stradine puntellate di case bianche, mare blu, barchette di pescatori ormeggiate nel piccolo porticciolo e spiagge magiche.

La costa meridionale dell’isola vi permetterà di ormeggiare in un porticciolo antistante il centro cittadino. In caso di Maltemi, il famoso vento secco che soffia sul Mar Egeo, potrete ancorare in rada a nord ovest del porto.

Itaca, Grecia

Protagonista dei racconti omerici, l’isola di Itaca è un’altra tappa imperdibile per una vacanza immersa nella natura. Potrete noleggiare il vostro catamarano a Cefalonia e dirigervi verso Itaca che dista solo 2 chilometri. Qui potrete navigare in acque cristalline, perdervi in paesaggi mozzafiato in cui la vita scorre lentamente e respirare la vera Grecia.

Itaca vi sorprenderà con i suoi piccoli villaggi pittoreschi, i porticcioli pieni di pescherecci tipici della zona e bellissime spiagge.

Sicuramente più tranquilla e silenziosa, la piccola isola omerica offre spiagge per la maggior parte di ciottoli che regalano un colore del mare unico, come quella di Lotusa o Sarakinko.

Ormeggiando al porto di Vathy, la capitale dell’isola, potrete dedicare una giornata a visitare l’interno dell’isola come la Grotta delle Ninfe dove si narra che Ulisse nascose i suoi averi, al ritorno dal suo lungo viaggio, in custodia alle Ninfe.

Selve, Croazia

Situata tra le miriadi di isole croate, Selve, o Silba, è conosciuta anche come l’isola dei pedoni, una destinazione unica e imperdibile. Qui macchine, motorini, ma anche biciclette sono davvero pochissime e ci si muove prevalentemente a piedi. Quindi se avete voglia di una vacanza all’insegna del relax più assoluto e godervi un momento di pace in connessione con la natura, quest’isola fa al caso vostro. Selve ha due porti, uno orientale e uno occidentale che però non possono accogliere imbarcazioni troppo grandi, quindi nel caso vorreste sostare lì vi consigliamo di noleggiare un piccolo catamarano oppure potete ormeggiare a largo e godere del bellissimo panorama dell’isola visto dalla vostra barca.

Il mare qui è del tutto incontaminato, potrete anche vedere gruppi di delfini che nuotano liberamente e una flora e fauna marittima che vi resterà nel cuore.

Isole Egadi, Italia

Le isole Egadi sono sicuramente un paradiso terrestre per chi voglia vivere un’esperienza green senza allontanarsi troppo dalla penisola italiana. Noleggiando un catamarano a Marsala o Trapani potrete raggiungere in poche ore di navigazione la bellissima isola di Favignana, la più grande dell’arcipelago.

Caratterizzata da acque cristalline e spiagge di sabbia o ciottoli, quest’isola si adatta a qualsiasi tipo di vacanza, che sia in famiglia o con gli amici. Se siete alla ricerca di pace e tranquillità, Favignana fa al caso vostro.

Tra le spiagge più belle ci sono sicuramente Cala Rossa e Cala Azzurra, ma, per vivere un’esperienza unica, vi consigliamo anche di visitare la grotta Perciata raggiungibile anche dalla strada costiera, e la Grotta dei Sospiri, raggiungibile a nuoto o con piccole imbarcazioni.

Da Favignana potrete facilmente raggiungere l’isola di Levanzo, una piccola oasi di pace e tranquillità in cui potrete riconnettervi con voi stessi. Qui troverete tante calette in cui poter fare lunghe nuotate e bagni rilassanti, come Cala Fredda o Cala Faraglione da cui potrete godere di una bellissima vista su Favignana, situata proprio di fronte.