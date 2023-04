Mobilità dolce, tutti gli eventi di primavera

E’ partita lo scorso 21 marzo la PRIMAVERA DELLA MOBILITA’ DOLCE, organizzata da AMODO, l’Alleanza per la Mobilità Dolce, formata da 29 associazioni nazionali che si occupano di turismo, escursionismo, borghi, ciclovie e ciclismo, patrimonio, ambiente e ferrovie. La manifestazione prevede eventi nazionali che quest’anno saranno dedicati al tema della sicurezza nelle attività di mobilità ricreativa, con lo slogan “Lento e sicuro è il viaggio del futuro!”.

“La sicurezza degli utenti di mobilità dolce non riguarda solo le strade urbane – dichiara Anna Donati, portavoce AMODO – ma anche i percorsi ciclabili e pedonali fuori dalle città, sulle strade extraurbane. Servirebbero nuove regole nel codice della strada e bisognerebbe attuare quelle vigenti, come l’individuazione delle strade ad alta ciclabilità. Come andrebbero realizzate le infrastrutture ciclopedonali e le ciclovie turistiche, per aumentare la sicurezza e indurre responsabilità nella condivisione degli spazi comuni sulle strade da parte dei mezzi motorizzati, in modo da tutelare l’utenza più vulnerabile come pedoni e ciclisti. La Primavera della Mobilità Dolce di AMODO vuole far riflettere su questi temi e chiedere alle istituzioni azioni concrete”. Un esempio di buona pratica per la sicurezza è la campagna Sicurezza_parchi_regole_oro di FederParchi che spiega in poche e semplici schede come comportarsi nei parchi.

Il calendario dei prossimi eventi è il seguente:

27-29 aprile MARATONA FERROVIARIA DELL’ETRURIA

13-14 maggio GIORNATA DELLE FERROVIE DELLE MERAVIGLIE

3 giugno GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA

9-11 giugno FESTIVAL DELLA LENTEZZA

La IX edizione della MARATONA FERROVIARIA, che quest’anno è anticipata al 27-29 aprile, attraverserà l’Etruria da nord a sud, da Bologna a Roma. AMODO con la FIFTM, UTP Assoutenti, Italia Nostra, AEC e Kyoto Club, viaggerà su linee ferroviarie locali passando per Pistoia, Firenze, Perugia, Spoleto, Orte, Viterbo. Da Porretta Terme a Pracchia e Pistoia si percorrerà il tratto più spettacolare della Porrettana per poi visitare il Deposito Officina Rotabili Storici (DORS) della Fondazione FS con la guida del Touring Club Italiano. Dopo essere passati per Firenze si arriva a Perugia dove è previsto un incontro con Umbria Sviluppo per parlare di Cammini San Francesco e ciclovie. Il giorno dopo la delegazione punta a Spoleto per una presentazione dell’Atlante della Mobilità Dolce, seguita dalla visita all’antico capolinea della Spoleto – Norcia, ora trasformata in ciclopista dal MTB Club Spoleto. Si riparte da Spoleto per Viterbo, via Orte, dove è previsto un incontro con la delegazione del Comitato per la riapertura della ferrovia Civitavecchia Capranica Orte o “Ferrovia dei due Mari”. L’ultimo giorno si scende a Roma con la linea via Capranica del servizio FL3 di Trenitalia con due appuntamenti per assegnare il premio Euroferr: il primo alla Stazione di Anguillara e il secondo al Polo Museale dei Trasporti Astral di Roma, un museo che racconta la storia sociale di Roma attraverso il trasporto pubblico locale.

Al mondo ferroviario è dedicata anche l’immancabile GIORNATA DELLE FERROVIE DELLE MERAVIGLIE, sostenuta da Fondazione FS, il 13-14 maggio. La mattina di domenica 14 maggio partirà da Cuneo un treno speciale di Fondazione FS che toccherà le stazioni di Saluzzo-Savigliano-Cavallermaggiore-Alba-CastagnoledelleLanze-Asti-Chivasso-Torino. Dopo aver presentato per due anni di seguito un focus specifico all’interno del dossier FUTURO SOSPESO sulle tante linee ferroviarie sospese in Piemonte, AMODO partecipa ad una manifestazione itinerante che prevede incontri nelle stazioni per sostenere insieme a Sindaci e associazioni la riapertura di un essenziale servizio di trasporto pubblico locale. Numerose anche le iniziative delle associazioni dell’Alleanza in altre regioni, lungo le tratte turistiche e non della rete ferroviaria italiana e delle reti regionali, con treni speciali, gite, escursioni e visite ai siti più significativi.

Il 3 di giugno AMODO aderisce alla GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA con un evento nazionale sull’Appia Antica e altre pedalate tematiche o patrimoniali organizzate in tutta Italia.

SI finisce a Parma, il 9-11 giugno, con la partecipazione al FESTIVAL DELLA LENTEZZA, la manifestazione organizzata dall’Associazione dei Comuni Virtuosi dedicata agli spostamenti senza fretta, per guardare e apprezzare i mutamenti del paesaggio mentre si viaggia.

Durante tutta la primavera le associazioni aderenti e alleate presenteranno i loro eventi. Ad aprile, In tutta l’Italia, grazie all’impegno dei soci di AIAPP, si organizza “Giardini e Paesaggi Aperti 2023” con visite guidate, incontri pubblici, momenti formativi e dimostrativi, workshop e convegni. Il 13 e 14 maggio, nella piazza d’Armi del Castello Sforzesco di Milano si svolgerà l’evento “Exploring Bandiere Arancioni” del Touring Club Italiano. Un evento di due giorni, in occasione del quale cento borghi di tutta Italia, certificati da Touring, racconteranno le proprie eccellenze enogastronomiche, artigianali ma anche le pratiche di gestione sostenibile del territorio, attraverso un percorso espositivo e un ricco programma di eventi. Il 15 maggio AITR compie 25 anni e festeggia con un evento online dedicato ai viaggi a basso impatto climatico.

Chi ama camminare, potrà divertirsi per tutto maggio con il Mese Nazionale dei Cammini Francigeni e i tanti percorsi ed eventi organizzati da Rete dei Cammini. Il 19 maggio è anche la volta di Klick’s On Ways organizzata da Free Wheels, ente di volontariato che aiuta persone con disabilità ad affrontare itinerari a piedi o in bicicletta. Quest’anno un gruppo di 6 amici affronta una nuova avventura in carrozzina in giro per il Veneto. Partendo da Negrar di Valpolicella, toccheranno Verona, Lonigo, Vicenza, Camposanpiero, Dolo (attraverso Padova), Martellago, Monastier di Treviso, Eraclea, Motta di Livenza e infine Venezia. CittaSlow partecipa a “Umbria Primavera in Cammino” un festival fatto di escursioni gratuite ne Le Terre dei Borghi Verdi, nella punta meridionale dell’Umbria, con 5 dei più importanti influencer dei cammini in Italia (primo appuntamento il 15 e 16 aprile l’Amerino, il Cammino di Germanico e il Cammino dei Borghi Silenti).

Per gli amanti della bicicletta una bellissima iniziativa è “Giro delle Regioni – Le Ciclostoriche 2023”, evento itinerante per le regioni patrocinato dalla Federazione Ciclistica Italiana e partnership di AMODO e Biciclette d’epoche. Si svolgerà il 2 aprile a Perugia lungo l’itinerario “Francesco nei sentieri” la prima delle nove tappe della manifestazione. La seconda è prevista il 23 aprile con il titolo di “La Vulcanica”, organizzata da Napoli Pedala con un percorso di 40 km per i quartieri di Napoli. Evento gemmellato con la Maleventum di Benevento e la Marittima di Scauri e la ciclostorica dalle Cascate al Lago di Isola Liri. Se invece piace la mountain bike due sono gli appuntamenti immancabili: la Trebbiano Gravel 2023 del 30 aprile e La Spoleto Norcia Gravel 2023 del 10 e 11 giugno con partenza da Scheggino, organizzata da LaSpoletoNorcia MTB.

Ormai alla VI edizione, la Primavera della Mobilità Dolce è patrocinata da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, Fondazione FS, ASSTRA Associazione Italiana Aziende Trasporto Pubblico Locale, RE.MI. Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari e Biblioteca Cesare Pozzo e con RFI Rete Ferroviaria Italiana. I media partner sono Green & Blue di Repubblica, La Nuova Ecologia, Mobility Press e FerPress.