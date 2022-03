Motorsport, AQ Green Tec lancia strumento gestione emissioni CO2

AQ Green TeC, azienda specializzata nella creazione di servizi di gestione delle emissioni di CO 2 per aziende e consumatori, ha lanciato uno strumento di carbon management per il motorsport in collaborazione con RGMMC, promotore di eventi legati al mondo delle corse sportive. La campagna co-promossa, “Mission: Carbon Neutral Racing“, si rivolgerà inizialmente al mondo del karting, alla base degli sport motoristici, con l’obiettivo di sostenere la trasformazione del più ampio ecosistema del motorsport nella transizione verso un futuro sostenibile.

RGMMC, il leader mondiale negli eventi di karting, ha già posto grande enfasi sui propri sforzi di sostenibilità nel 2021 e 2022, tra cui l’introduzione di una strategia biennale di riduzione della CO2 che incorpora un processo di compensazione credibile laddove la riduzione della CO2 non fose possibile.

Offrendo uno strumento di gestione delle emissioni di CO 2 semplice e facile da usare per piloti, squadre, team manager, sostenitori e organizzatori di eventi, AQ Green Tec è in grado di aiutare il maggior numero possibile di partecipanti del settore motorsport a comprendere la portata del loro impatto ambientale. AQ Green Tec crede nella responsabilità condivisa e nell’azione collettiva, e questo strumento è stato progettato per renderla possibile.

Lo strumento è disponibile come applicazione web e si basa su un questionario e sull’inserimento di dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra (GHG) rilevanti per la partecipazione a una settimana di gare. Le domande riguardano le modalità di viaggio, di trasporto dei kart, il tipo di alloggio e il consumo in pista (carburanti, materiali e rifiuti). I partecipanti ricevono per la prima volta il dettaglio degli aspetti che contribuiscono al loro impatto GHG. La valutazione è il punto di partenza che permette agli utenti di considerare le aree in è possibile ridurre o, in alcuni casi, evitare del tutto le emissioni di gas serra.

Una volta terminata la misurazione e implementate le riduzioni, lo strumento offre una soluzione temporanea per compensare le emissioni inevitabili. All’utente è fornita una selezione di progetti di compensazione del carbonio certificati Gold Standard o Verra, compresi diversi co-benefici aggiuntivi allineati con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il battesimo della campagna “Mission: Carbon Neutral Racing” è avvenuto all’inizio di febbraio 2022, a Valencia, durante la RGMMC Winter Cup. Il team di AQ Green TeC ha presentato un prototipo del tool e ha guidato i primi team e piloti attraverso la procedura. La prossima gara Champions of the Future all’Autodromo di Franciacorta, vedrà il lancio del prodotto completo, supportato sul campo dal team AQ Green TeC.