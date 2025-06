Scopri tutti i vantaggi dei mutui green: risparmi, agevolazioni e benefici per chi acquista una casa ecosostenibile.

In questi ultimi anni, il concetto di abitazione ha subito non pochi cambiamenti. Il luogo in cui abitare si è trasformato in uno spazio da vivere, nel pieno rispetto dell’ambiente con attenzione all’efficienza energetica.

La crescente consapevolezza sul tema della sostenibilità ha portato a un aumento della domanda di abitazioni ecologiche e moderne, capaci di coniugare benessere, risparmio e tecnologia. In risposta sono nati i mutui green per la prima casa, una forma di finanziamento pensata per supportare chi sceglie di investire in immobili a basso impatto ambientale.

Approfondiamo insieme tutti i vantaggi di un mutuo green e perché stanno attirando sempre più l’attenzione.

Che cosa sono i mutui green?

I mutui green sono una tipologia di finanziamento ideata per promuovere l’edilizia sostenibile e incentivare scelte maggiormente consapevoli. Sono stati introdotti a livello europeo attraverso l’Energy Efficient Mortgages Pilot Scheme, un progetto nato per incoraggiare banche e istituti di credito a sostenere economicamente l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad alta efficienza energetica.

La caratteristica distintiva di questi mutui risiede nella loro finalità specifica, tanto è vero che possono essere richiesti esclusivamente per gli immobili che rientrano nelle classi energetiche più elevate, generalmente classe A o B. Oppure per abitazioni che, a seguito di lavori, migliorano le proprie performance di almeno due classi, raggiungendo un risparmio energetico minimo del 30%.

Per accedere a un mutuo green per la prima casa è richiesta la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell’immobile. In caso di ristrutturazione, va allegata alla domanda una relazione tecnica che preveda il miglioramento dell’efficienza. Una volta conclusi i lavori, l’APE aggiornato andrà consegnato alla banca per confermare i risultati ottenuti.

Quali sono i vantaggi dei mutui green bancari?

I vantaggi di queste soluzioni sono molteplici, legati in particolare alle condizioni economiche agevolate. Cosa significa?

Le banche, per favorire la diffusione di abitazioni sostenibili, offrono dei tassi di interesse inferiori rispetto ai mutui tradizionali. In media, si può beneficiare di uno sconto sul tasso variabile o fisso compreso tra lo 0,10% e lo 0,35%, una differenza che può diventare significativa sull’intera durata del finanziamento.

Oltre al tasso favorevole, molti istituti di credito applicano sconti su costi accessori, quali le spese di istruttoria, di perizia e, in alcuni casi, su quelle notarili o assicurative. Alcuni istituti di credito propongono perfino promozioni ad hoc o partnership con fornitori di servizi per la casa green, creando un ecosistema di vantaggi che premia la scelta sostenibile.

Per chi è in cerca di un mutuo green per la prima casa, i tornaconto di cui sopra si traducono in una maggiore accessibilità al credito e in una gestione finanziaria serena, in particolar modo nei primi anni, spesso delicati dal punto di vista economico.

Benefici indiretti e a lungo termine di una casa “green”

Oltre ai vantaggi diretti legati al mutuo, vivere in una casa green comporta una serie di utilità durature che migliorano la qualità della vita.

Una di queste è il risparmio energetico attraverso delle abitazioni ben isolate, con degli infissi performanti e gli impianti di nuova generazione con un consumo minore, permettendo di abbattere sensibilmente le bollette di luce e gas.

Un altro aspetto di rilievo è l’aumento del valore dell’immobile. Le case efficienti dal punto di vista energetico sono sempre più richieste e, con il passare del tempo, tendono a mantenere o incrementare il proprio valore diventando un investimento solido per un’ottica futura.

La contribuzione alla sostenibilità ambientale è un beneficio non quantificabile ma doveroso. Si può ottenere scegliendo un’abitazione a basso impatto, riducendo le emissioni di CO₂, limitando lo spreco di risorse e adottando uno stile di vita attento e rispettoso dell’ambiente.