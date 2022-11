Nasce “Bosco Ferrari” a Maranello

Ferrari dà il via all’iniziativa “Bosco Ferrari”: il primo step di questo percorso è un progetto di forestazione urbana nel Comune di Maranello realizzato in collaborazione con Rete Clima, impresa sociale non profit che promuove azioni di sostenibilità̀ e di decarbonizzazione a favore delle aziende.

La forestazione nell’area di Maranello è la prima tappa di un progetto di sostegno alle foreste nazionali nell’ambito della Campagna Foresta Italia, che prevede la nuova forestazione di 30 ettari in provincia di Modena.

A Maranello, prima foresta di questo percorso, verrà realizzato un Querco-Carpineto di sei ettari, una formazione forestale tipica della pianura padana: verranno piantate specie arboree e arbustive autoctone, nate da semi certificati, coltivate in vivai locali per due anni e selezionate accuratamente al fine di ricreare un ecosistema adatto. Il nuovo bosco sarà inserito in un’area verde più ampia, attrezzata e fruibile dai cittadini, che verrà realizzata tra il 2022 e il 2023 anche grazie al supporto di Ferrari. Le giovani piante saranno curate da Rete Clima per i prossimi tre anni.

Gli alberi sono attori importanti per il benessere e la qualità della vita di tutti: contribuiscono al contrasto al riscaldamento climatico assorbendo CO 2 atmosferica, sequestrano particolato atmosferico, operano la regimazione delle acque di pioggia, permettono un incremento della biodiversità, comportano una diminuzione dell’isola di calore urbana, migliorano il paesaggio, offrono funzioni fruitive e ricreative per i cittadini.

“L’avvio di questa importante collaborazione con Ferrari, azienda iconica in Italia e nel mondo, è per noi motivo di grande orgoglio e di soddisfazione – afferma Paolo Viganò, Presidente e co-fondatore di Rete Clima – Il progetto Bosco Ferrari si costituisce come un esempio virtuoso di forestazione sul territorio nazionale, uno tra i più grandi progetti realizzati in Italia da una azienda privata, frutto di una visione orientata alla valorizzazione del territorio locale, alla generazione dei servizi ecosistemici e alla mitigazione climatica”.

L’intervento di forestazione che si è svolto oggi per la piantagione dei primi 200 alberi e arbusti ha visto coinvolti l’Amministratore Delegato di Ferrari Benedetto Vigna insieme al Ferrari Leadership Team, al Sindaco di Maranello Luigi Zironi e a due classi di quinta superiore dell’ISS Alfredo Ferrari di Maranello.

“Le attività di forestazione di Rete Clima – afferma Andrea Pellegatta, Vicepresidente e co-fondatore di Rete Clima – prevedono la piantagione e coltivazione per tre anni di piante autoctone, appartenenti a diverse specie arboree e arbustive, tipiche dell’Ecoregione della Pianura Padana.

Le piante sono coltivate nei vivai locali perché lo scopo dei progetti è anche quello di valorizzare la filiera florovivaistica italiana. Tutte le piante sono inoltre accompagnate da passaporto fitosanitario, che garantisce il controllo, la tracciabilita e l’assenza di malattie la cui diffusione potrebbe causare gravi danni economici ed ambientali”.

La Campagna Foresta Italia

Rete Clima opera come ente non profit da oltre 10 anni e realizza progetti di nuova forestazione urbana nazionale aperti al finanziamento delle aziende.

Le attività di forestazione della campagna Foresta Italia prevedono la piantagione e la cura post- impianto per tre anni (ad esempio la bagnatura) di alberi sul territorio italiano, ossia la coltivazione accurata e continuativa delle piante messe a dimora; queste attività di rinaturalizzazione territoriale generano molti benefici ambientali e sociali, migliorando la salute e la sensibilità delle persone coinvolte.

La campagna Foresta Italia prevede la piantagione di piante autoctone, appartenenti a diverse specie arboree e arbustive adatte alle zone d’intervento. Si tratta di piante coltivate nei vivai locali e certificate, accompagnate da passaporto fitosanitario che ne garantisce il controllo, la tracciabilità e l’assenza di malattie, la cui diffusione potrebbe causare gravi danni economici e ambientali.

La Campagna Nazionale Foresta Italia, promossa da Rete Clima in partnership con Coldiretti e PEFC, ha ricevuto il patrocinio morale del MITE (Ministero della Transizione Ecologica) e del MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) per il suo alto valore ambientale.

Rete Clima

Impresa sociale, da oltre 10 anni realizza progetti di nuova forestazione urbana nazionale con finalità di rinaturalizzazione territoriale e come strategia di concreta attuazione della responsabilità ambientale delle aziende. I progetti forestali, che prevedono la piantagione e la cura post impianto di alberi in Italia, generano molteplici benefici a livello ambientale, climatico, sociale e di salute pubblica.