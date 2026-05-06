One Ocean Foundation, organizzazione non profit impegnata nella tutela degli oceani attraverso attività di ricerca, sensibilizzazione e progetti di sostenibilità, presenta il primo Ocean Bar di Milano, realizzato in collaborazione con Ultramarino Bar dal 13 al 18 maggio. Un progetto che trasforma il momento dell’aperitivo in un’esperienza immersiva all’insegna della sostenibilità, della consapevolezza e della connessione con il mare.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione nel portare il tema della salvaguardia degli oceani anche nei contesti urbani, avvicinando il pubblico a una cultura del mare più accessibile e partecipata.

Un’occasione per tradurre valori complessi in esperienze concrete, capaci di coinvolgere e ispirare. Per tutta la durata dell’iniziativa, Ultramarino Bar – realtà milanese che interpreta l’universo marino attraverso una proposta gastronomica e vinicola di ispirazione mediterranea – diventerà uno spazio in cui il mare prende forma attraverso ingredienti, sapori e cultura. La scelta della location riflette un’identità autentica: quella di chi celebra ogni giorno il mare attraverso prodotti, tradizioni e visione.

Protagonista dell’esperienza sarà un menù inedito sviluppato insieme a KelpEat, startup cuneese che porta le alghe al centro della cucina contemporanea. Ingredienti innovativi e sostenibili daranno vita a un percorso gastronomico capace di raccontare un nuovo approccio all’alimentazione, in cui la circolarità incontra gusto e consapevolezza. Ancora poco esplorate, le alghe rappresentano una risorsa dalle grandi potenzialità, sia dal punto di vista nutrizionale sia ambientale. Attraverso il menù, l’esperienza culinaria diventa così anche uno strumento di racconto, in grado di avvicinare gli ospiti a tematiche globali in modo immediato e coinvolgente.

A completare il percorso, una selezione di vini alla mescita studiata per valorizzare ogni proposta del menu, accompagnando gli ospiti in un viaggio sensoriale coerente e raffinato.

L’Ocean Bar si configura come un’esperienza da vivere e condividere: un luogo in cui il mare smette di essere un concetto distante per diventare una presenza concreta, capace di generare connessioni, ispirazione e consapevolezza.Questa prima edizione inaugura un format destinato a crescere nel tempo con nuovi appuntamenti, e vedrà la sua prima realizzazione proprio nelle giornate dal 13 al 18 maggio.