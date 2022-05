Nasce la Panoramica, a Genova la strada protagonista

Nasce La Panoramica, il nuovo festival dedicato al mondo della mobilità sostenibile, dell’automotive e delle tecnologie urbane intelligenti, che avrà luogo dal 15 al 18 settembre a Genova. Una serie di tre eventi rivolti sia agli addetti ai lavori, che potranno confrontarsi nell’Area Speech & Match, sia alla cittadinanza, che avrà l’occasione di toccare con mano e sperimentare dal vivo la mobilità del futuro nell’Area Expo.

L’evento rappresenta, dunque, un’occasione ideale per promuovere politiche che facilitino la diffusione e la conoscenza delle nuove forme di mobilità, educando così cittadini e turisti all’adozione di mezzi alternativi. Integrare iniziative green in una città come Genova, che conta oltre 14 milioni di presenze turistiche annue, rappresenta, oltre ad un fattore strategico per lo sviluppo economico-sociale della città, una moderna occasione di valorizzazione del territorio e promozione di un turismo consapevole.

“Siamo molto felici di aver fatto di Genova il palcoscenico dove si terrà il nostro Festival, una quattro giorni ricca di iniziative che vuole raccogliere ed accogliere nel capoluogo ligure le tante eccellenze ed innovazioni locali, ma anche Italiane ed internazionali, che operano nell’industria mobilità” – commenta Federico Covili, Presidente di Clickutility on Earth, società che organizza il Festival insieme a Motors Grouping.

Jonny Lo Piscopo, Presidente e founder di Motors Grouping, fa il punto sui numeri di quella che si annuncia come la prima edizione di un evento che mira a diventare un appuntamento fisso per la città: “Prevediamo la presenza di oltre 30 aziende espositrici e ci attendiamo un’affluenza di circa 10.000 persone al giorno. Quella del 2022 sarà la prima edizione, ma siamo certi del successo che avrà l’iniziativa che vogliamo rendere un appuntamento fisso annuale per Genova.”

IL PROGRAMMA

Dalla mattina del 15 fino al primo pomeriggio del 16 settembre, presso la splendida cornice del Talent Garden Genova, situato nei rigenerati Giardini Baltimora, si terranno due momenti dedicati alla Business Community: Citytech, evento B2B dedicato alla mobilità urbana che chiama a raccolta tutte le eccellenze e best practice del settore a livello nazionale ed internazionale, e Start up Innovation Festival, il Campus dove innovatori della mobilità proporranno le proprie start up a professionisti ed investitori.

In questi primi due giorni, le aziende potranno raccontare il proprio modello di business, i traguardi raggiunti e i piani futuri nell’area Speech&Match di fronte ad una platea di addetti del settore, istituzioni stakeholder e media.

Il Festival proseguirà il 17 e il 18 settembre alla Darsena genovese con l’evento Motors+, dedicato a tutta la cittadinanza e ai tanti turisti in visita. Sulla passerella tra il Museo del Mare e l’Acquario di Genova verrà creato un Mobility Market Village esperienziale aperto al pubblico, che sarà invitato a vivere e a testare la mobilità di ieri, oggi e domani, grazie ai servizi, ai prodotti e alle esperienze portate dalle aziende espositrici.