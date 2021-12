Natale con la Camellia per “tè”

Con la vendita della Camellia sinensis della Compagnia del Lago Maggiore,pianta del tè che consente di preparare la bevanda in modo autonomo,Orticolario offre un’idea regalo originale per Natale.La disponibilità è limitata a soli 200 esemplari el’intero ricavato viene devoluto al Fondo “Amici di Orticolario”

Regalare una pianta è già di per sé un grande dono, significa regalare vita. Donare una piantagione di tè in miniatura è un gesto originale e simbolico. Proprio per questo motivo, Orticolario ha scelto come idea regalo per Natale 2021 la Camellia sinensis che, oltre a rendere più elegante il giardino o il terrazzo, offre la possibilità di sorseggiare il proprio tè, italiano, di qualità, a chilometro zero.

In vendita questa raffinata ed elegante camelia, dalle cui foglie si ricava la bevanda più diffusa al mondo, nata nella piantagione di tè della Compagnia del Lago Maggiore, la più grande dell’Europa continentale. La disponibilità è limitata a soli 200 esemplari.

L’intero ricavato viene devoluto al Fondo “Amici di Orticolario” (https://dona.fondazione- comasca.it/campaigns/ orticolario/), per il sostegno dei progetti sociali di associazioni benefiche che operano sul territorio lariano e per i progetti culturali di Orticolario, finalizzati a promuovere la conoscenza e l’apprezzamento del patrimonio naturale e artistico e a garantirne la conservazione e la tutela.

Con i suoi tanti boccioli, che all’arrivo dell’inverno sbocciano in fiori bianchi per la gioia di occhi e api, la Camellia sinensis è un regalo di Natale dai molti significati: simboleggia un sentimento di stima, gratitudine e ammirazione; tra innamorati rappresenta l’unione perfetta, mentre donata a un uomo è messaggera di buona fortuna.

È inoltre una pianta resistente, particolarmente indicata per il clima lacustre: basta accomodarla in un terreno non calcareo, mentre se la si lascia in vaso è bene avere l’accortezza di tenerla all’ombra.

“La Camellia sinensis è una pianta speciale, sempreverde come deve essere la curiosità di un appassionato della natura – racconta Moritz Mantero, presidente di Orticolario. I suoi fiori sono molto amati dalle api, mentre i suoi germogli, nell’acqua calda, danno vita a una vera magia, trasformandosi in una buona occasione di relax”.