Natale sostenibile, Phenix contro gli sprechi

Anche quest’anno è di nuovo (quasi) Natale e questo significa come sempre ritrovarsi di fronte a due momenti difficilissimi: scegliere i regali e decidere… il menù! Ma quante volte ci si riduce all’ultimo per poi fare dei regali senza senso? E soprattutto, quante volte ci si ritrova a cucinare cibo per un esercito e si finisce per buttare via gli avanzi i giorni successivi alle feste?

Beh, se vi dicessimo che Phenix, la startup Tech For Good che fa dell’anti-spreco un’azione positiva e solidale, ha la soluzione a entrambi questi problemi? Proprio in questo Novembre di preparativi, Phenix lancia una sfida: è possibile cambiare abitudini ed avvicinarsi a un Natale più sostenibile! In che modo?

Sarà facilissimo, servono solo alcune semplici dritte. Non solo sarà possibile rendere il Natale un momento più solidale, significativo e sostenibile per se stessi e i propri cari, ma anche per il pianeta e per tutte quelle attività che troppo spesso, soprattutto nel periodo delle feste, si ritrovano con kilogrammi di eccedenze da buttare.

Ci volete provare? Vediamo come:

Regalare una box: grazie all’app di Phenix, è possibile acquistare e donare a chiunque delle box variegate fatte di prodotti freschi e genuini. Prenotare e ritirare una box è facilissimo, e grazie ai filtri sull’app si può anche scegliere la tipologia di cibo preferito (vegetariano, vegano, bio… ce n’è per tutti i gusti), il tutto con la comodità di andare a ritirarlo ad un’ora prestabilita. Un regalo sostenibile e gustoso, ad impatto ambientale 0… Impossibile resistere! E se vi venisse voglia di qualcosa di più romantico, su Phenix si trovano anche moltissimi negozi di.. piante e fiori!



Sperimentare nuove ricette con le box per sorprendere tutti al Cenone con piatti nuovi e sostenibili! Bisogno di ispirazione? Sul blogdi Phenix si possono trovare tante idee creative da cui prendere spunto, così come sul loro profilo Instagram.

Ecco alcuni consigli:

Guardare alla stagionalità : lasagne (con radicchio, zucca, carciofi), risotti, paste fresche ripiene, crespelle…in Italia siamo il top per i primi piatti!

Libero sfogo alla fantasia : con le rape rosse per esempio si possono fare delle salse in cui intingere crostini per uno sfizioso antipasto; con i broccoli dei golosi muffin salati; con la zucca degli sformati da leccarsi i baffi.

E per una dieta sana ed equilibrata, fatevi guidare dai preziosi consigli contenuti nell’Ecomenù di Greenpeace, non sbaglierete un colpo.

Fare del bene: Phenix ti regala la possibilità di fare un gesto meraviglioso anche verso chi è meno fortunato: perchè non lasciare una “box sospesa”? Basterà acquistarne una e poi accordarsi con il commerciante per farla avere a chi ne ha più bisogno.

Ancora non conoscete Phenix?

Niente paura, ecco come funziona l’app in pochi semplici passaggi: