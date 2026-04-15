L’Ente Parco continua a incrementare il suo Calendario delle attività 2026, con un insieme di proposte che invitano a scoprire la natura, la storia e il cielo del territorio tutelato, attraverso esperienze immersive e accessibili a tutti.

Dopo la presentazione e la partenza di “Dentro il Parco”, all’inizio del mese di marzo, con le prime visite guidate dalle GEV del Parco – che hanno registrato il tutto esaurito – arrivano altri tre percorsi tematici. In partenza con la primavera, ci sono itinerari lungo le trame d’acqua della Brianza, attività di orienteering e osservazioni astronomiche per ammirare la volta celeste. Le tre proposte abbracciano tutto l’anno, da marzo a dicembre, e sono pensate per coinvolgere il pubblico con modalità inclusive, divulgative e adatte a tutte le età.

Grazie alle proposte di “Orienteering nel Bosco”, piccoli e grandi potranno sperimentare l’orientamento con mappa e bussola in diverse località del Parco. Quattro gli appuntamenti, dalla primavera all’inverno, per vivere il mutare delle stagioni attraverso la scoperta dell’ambiente naturale. Si tratta di eventi non competitivi, adatti a famiglie con bimbi, ma anche a giovani e adulti che vogliono mettersi in gioco, da soli o con i propri amici.

Il ciclo “Itinerari nel Parco – Viaggio nella Brianza più autentica” offre invece 10 passeggiate narrate, dedicate al tema “Trame d’acqua”: un affascinante viaggio tra storia locale, antichi mestieri, luoghi poco conosciuti e paesaggi modellati dai corsi d’acqua, grazie alla guida degli esperti di Demetra onlus, con attività che valorizzano la ricchezza naturale del Parco. La rassegna, che prosegue il programma avviato lo scorso anno, si concentra lungo i resti di una Brianza dimenticata, legata al fiume Lambro che la attraversa. I sentieri sono di facile percorrenza e gli itinerari di breve durata, adatti a famiglie e adulti. In percorsi tra campagna, città e fiume, gli esperti sapranno anche raccontare storie di persone, accadimenti e lavori che hanno reso celebri Monza e la Brianza.

Infine, con gli appuntamenti di “Il Cielo del Parco” tornano le serate astronomiche dedicate all’osservazione guidata dei fenomeni celesti, accompagnate da esperti e gruppi astrofili del territorio, in suggestive cornici notturne. I siti delle osservazioni, il lago di Alserio e l’Oasi di Baggero a Merone (CO), sono tra i pochi luoghi brianzoli ancora bui, dove è possibile contemplare lo spettacolo della volta celeste. Le serate vedranno un’introduzione teorica a cura di un esperto, seguita dall’osservazione del cielo notturno con l’ausilio di telescopi, forniti da gruppi astrofili del territorio. Nell’appuntamento di Alserio, è prevista la suggestiva osservazione del cielo in navigazione sul lago, con la barca elettrica Amicizia.

Il presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro, Marco Ciceri: «Con questo ulteriore calendario di attività, vogliamo invitare i cittadini a vivere il Parco in diverse dimensioni: naturalistica, storica e astronomica. I tre percorsi tematici che proponiamo rappresentano un modo concreto per avvicinare le persone alla bellezza del nostro territorio, sviluppando conoscenza e consapevolezza. Crediamo che la cura dell’ambiente passi anche attraverso occasioni di scoperta condivisa, capaci di far nascere un senso di appartenenza e di responsabilità verso il patrimonio che tutti insieme custodiamo».

La partecipazione a “Il Cielo del Parco” e “Orienteering” è gratuita. Per “Itinerari” è previsto un contributo di 7 euro per gli adulti, da versare direttamente alla guida, mentre per i bambini sino agli 11 anni le attività sono gratuite.

Per ogni uscita è necessaria la prenotazione. Per il calendario completo e le modalità d’iscrizione è possibile consultare la pagina dedicata: www.parcovallelambro.it/eventi

IL PROGRAMMA COMPLETO

ORIENTEERING NEL BOSCO 2026

Sabato 12 settembre, ore 15.30

Briosco

Orienteering d’estate

Sabato 7 novembre, ore 14.30

Besana Brianza

Orienteering d’autunno

Domenica 27 dicembre, ore 14.30

Albiate

Orienteering d’inverno

ITINERARI NEL PARCO 2026 – VIAGGIO NELLA BRIANZA PIÙ AUTENTICA

Domenica 12 aprile, ore 10.00 – Briosco

Seguendo le trame d’acqua verso il maestoso ciliegio di Besana, patriarca d’Italia

Sabato 16 maggio, ore 18.00 – Naresso di Besana Brianza

Una serata tra i Cariggi, a guardare le stelle e ascoltare il bosco tra campi, cavalli, bevere e risorgive. (Gratuito, inserito nell’iniziativa regionale Bioblitz, esploratori di biodiversità).

Sabato 6 giugno, ore 16.00 – Triuggio

Passeggiata nel bosco del Rio Cantalupo

Sabato 19 settembre, ore 18.00 – Tregasio di Triuggio

Un torrente, segni illustri e paesaggi mozzafiato al tramonto dell’equinozio d’autunno

Domenica 20 settembre, ore 10.00 – Canonica di Triuggio

Archeologia industriale lungo il Lambro, resti di tessiture e lavori

Sabato 26 settembre, ore 15.00 – Villasanta

Archeologia industriale e segni del territorio tra rogge e Lambro

Domenica 27 settembre, ore 15.00 – Tregasio di Triuggio

La maestosa Rotonda di Tregasio

Domenica 11 ottobre, ore 14.45 – Cassago Brianza

Antichi sentieri lungo le bevere e foliage del bosco

Domenica 25 ottobre, ore 14.45 – Montesiro di Besana Brianza

La via dimenticata: da Montesiro a Besana per la “Busa”

IL CIELO DEL PARCO 2026

Domenica 29 marzo, ore 19.45 – Oasi di Baggero, Merone

I dispetti della Luna

Occultazione lunare della stella Regolo

Sabato 18 aprile, ore 20.30 – Alserio

Sul lago oscuro

Osservazione ed escursione in barca in una notte senza Luna

Sabato 13 giugno, ore 20.45 – Oasi di Baggero, Merone

Cinque gemme per voi

Congiunzione tra Giove, Venere e Mercurio

Sabato 19 settembre, ore 20.00 – Oasi di Baggero, Merone

Gli astri intorno alla bella luna

Osservazione del primo quarto lunare

Sabato 24 ottobre, ore 20.00 – Alserio

Sul lago argentato

Osservazione ed escursione in barca in una notte di Luna quasi piena