Niente concerto a Roma per Barbra Streisand

Il 26 maggio 2007 Michael Cohl, promoter del tour mondiale di Barbra Streisand, annuncia che l’unica data italiana viene cancellata.

Ritardi nella produzione?

Il concerto di Barbra Streisand era programmato a Roma per il 15 giugno nello Stadio Flaminio, ma a detta dell’organizzatore esso verrà cancellato dal calendario europeo a cause di ritardi nella produzione. Che cosa significa? La versione ufficiale sembra lineare e convincente: «Abbiamo incontrato dei ritardi della produzione inaspettati, il che significa che non saremo in grado di partire il 15 giugno come originariamente pianificato» dichiara Cohl.

Le scuse

Il promoter aggiunge poi le sue scuse personali: «Ci scusiamo profondamente con i fan di Roma e, ovviamente, daremo loro l’intero rimborso del biglietto, insieme all’opportunità di riservare un nuovo biglietto per un altro spettacolo, in un’altra città europea dello stesso tour di Barbra Streisand». Questa è la versione ufficiale. Non tutti però credono alla versione. Alcuni giornalisti infatti ipotizzano, senza essere smentiti, che il concerto sarebbe stato annullato a causa di una prevendita risultata molto al di sotto delle previsioni.