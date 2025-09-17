Per moltissime società, la transizione verso la mobilità elettrica rappresenta molto più di una semplice scelta ecologica; è una decisione strategica che risponde a imperativi economici, normativi e di mercato.

In un mercato in cui la sostenibilità è diventato un valore sempre più centrale, dotare la propria flotta aziendale di veicoli a basse emissioni significa presentarsi al pubblico e ai propri stakeholder come un’organizzazione moderna e responsabile. In aggiunta a questo ritorno d’immagine, l’adozione di auto elettriche porta tutta una serie di vantaggi concreti e misurabili, ma cosa fare se si teme di immobilizzare un capitale così elevato, dato anche il costo di questo tipo di veicoli?

Molte aziende hanno trovato una soluzione a questo quesito nel noleggio a lungo termine, alternativa apprezzata in quanto flessibile e economicamente interessante.

Questa formula, infatti, permette di accedere a tutti i benefici della mobilità a zero emissioni eliminando le complessità e gli oneri legati alla proprietà. Ma quali altri vantaggi porta con sé il NLT di mezzi elettrici?

Abbattimento dei costi di gestione

Optare per il noleggio a lungo termine di un’auto elettrica significa ridurre drasticamente le spese operative.

Il costo dell’energia elettrica è attualmente molto limitato e quindi più gestibile per un’azienda con molti veicoli, generando un risparmio immediato e costante nel rifornimento dei vari mezzi.

A questo si aggiunge la totale assenza di spese accessorie, come la manutenzione ordinaria e straordinaria, incluse nel canone mensile. La possibilità di concentrare tutte le spese in un unico pagamento periodico, inoltre, facilità le previsioni di spese e solleva i dipendenti da oneri legati a scadenze e controversie, permettendo una migliore organizzazione del lavoro e quindi un risparmio economico e di tempo.

Adeguamento normativo e visione futura

Il quadro normativo europeo, che si muove sempre più verso la decarbonizzazione dei trasporti, ha una forte influenza sulle scelte delle flotte aziendali.

Passare all’elettrico oggi non è utile solo agire in conformità con le direttive attuali, ma permette anche di giocare d’anticipo, evitando di trovarsi impreparati di fronte a normative più restrittive. Scegliere di elettrificare la flotta nel 2025 è un investimento sulla visione a lungo termine dell’azienda, una mossa che garantisce continuità operativa e competitività in un mercato che premierà sempre di più le imprese sostenibili.

Vantaggi fiscali concreti

Uno degli incentivi più potenti per la transizione è rappresentato dal trattamento fiscale di favore riservato ai veicoli a basse emissioni.

Secondo le disposizioni vigenti, per le auto elettriche e ibride plug-in (con emissioni di CO2 tra 0 e 60 g/km), il noleggio a lungo termine gode di un regime fiscale particolarmente vantaggioso.

Per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la deducibilità dei costi del canone di noleggio è del 70%, permettendo un significativo recupero fiscale. Sul fronte dell’IVA, poi, la detrazione ordinaria è fissata al 40%, ma raggiunge il 100% per gli agenti e i rappresentanti di commercio, rendendo la formula estremamente conveniente per le reti vendita.

Minori restrizioni alla circolazione

Infine, un vantaggio operativo di enorme valore per chi lavora nelle aree urbane è la grande libertà di movimento.

Le auto elettriche, infatti, essendo a zero emissioni, godono del libero accesso alla maggior parte delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) presenti nei centri storici italiani, che si traduce in un notevole risparmio di tempo e in una maggiore efficienza operativa.

In molti comuni, a questo si aggiunge la possibilità di parcheggiare gratuitamente o con tariffe agevolate, un ulteriore beneficio che alleggerisce i costi e semplifica la gestione degli spostamenti quotidiani.