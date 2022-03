Nonostante le voci, i Queens Of The Stone Age non si sciolgono

Il 5 marzo 2004 molte agenzie di stampa rilanciano le voci di un possibile scioglimento dei Queens Of The Stone Age e non manca chi azzarda l’ipotesi che già la band non esisterebbe già più.

Si parla di una lite violenta

Secondo i sostenitori della tesi dello scioglimento i rapporti tra i componenti del gruppo avrebbero iniziato a incrinarsi nel corso del tour australiano che ha concluso una lunga maratona di ben un anno e mezzo di concerti. Le indiscrezioni raccontano di una lite violenta tra il leader Josh Homme e il bassista Nick Olivieri culminata nell’allontanamento di quest’ultimo dalla formazione. Anche il cantante Mark Lanegan, da tempo divenuto una sorta di “ospite fisso” degli album e dei concerti della band avrebbe deciso di andarsene per i fatti suoi.

Voci infondate

Le voci non ricevono alcuna conferma ufficiale. È certo, però, che alcuni componenti della band sono impegnati in progetti diversi dai Queens Of The Stone Age. Josh Homme è in sala di registrazione con gli Eagles Of Death Metal e Nick Olivieri con i Mondo Generator mentre Mark Lanegan sta lavorando a un progetto solistico. In realtà, come si scoprirà in seguito, si tratta di un momento di stasi e di riorganizzazione della band. I dei Queens Of The Stone Age non si sciolgono…