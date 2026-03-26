Una crisi profonda interessa la popolazione di vongole lupino nell’Alto Adriatico. Il collasso dello stock, iniziato nell’agosto 2024, non mostra segnali di ripresa nonostante gli interventi attuati, sollevando forti preoccupazioni per l’equilibrio dell’ecosistema marino e per le comunità che dipendono dalla pesca per il proprio sostentamento, avverte Marine Stewardship Council (MSC), organizzazione non profit che promuove la salute di mari e oceani attraverso un programma per la pesca sostenibile. I monitoraggi condotti nell’ambito della certificazione MSC per la pesca sostenibile consentono di escludere cause legate a pesca eccessiva o a una cattiva gestione. Organizzazioni, settore della pesca e comunità scientifica chiedono un maggiore supporto alla ricerca per chiarire le cause, che appaiono di natura ambientale.

Il collasso della popolazione di vongole

A partire dall’estate 2024, la popolazione di vongole Chamelea gallina nei fondali al largo di Chioggia e Venezia è stata colpita da una moria straordinaria e improvvisa. Le prime segnalazioni dal settore sono state confermate dai monitoraggi in mare.

Le cause del collasso non sono ancora state individuate con certezza, ma le evidenze raccolte indicano fattori di natura ambientale: mucillaggini, fenomeni di ipossia e anossia dei fondali e presenza di inquinanti rendono difficile la sopravvivenza e la riproduzione delle vongole, il cui habitat ideale è caratterizzato da fondali sabbiosi e ben ossigenati. I monitoraggi scientifici precedenti al collasso indicavano una popolazione in buono stato di salute e livelli di prelievo compatibili con una gestione sostenibile della risorsa, consentendo di escludere una pesca eccessiva come causa determinante.

O.P. Bivalvia Veneto è stata la prima attività di pesca in Italia e nel Mediterraneo a ottenere, nel 2018, la certificazione secondo lo Standard MSC per la pesca sostenibile. A seguito della moria, in collaborazione con il Consorzio per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi Co.Ge.Vo e la Regione Veneto, e con il supporto scientifico dell’Istituto di Ricerca Agri.Te.Co, ha avviato interventi per favorire il recupero della popolazione di vongole e delle condizioni ambientali, tra cui ossigenazione dei fondali, rimozione dei gusci e semina di vongole provenienti dal Medio Adriatico. I monitoraggi eseguiti indicano che tali interventi non hanno prodotto una ripresa significativa della popolazione, rafforzando l’ipotesi che le condizioni ambientali non siano al momento compatibili con la sopravvivenza della specie.

“Si tratta di un campanello d’allarme che rivela la sofferenza dell’ecosistema. Il Mare Adriatico è particolarmente esposto a inquinamento e agli effetti della crisi climatica. Il venir meno di una specie filtratrice chiave indica un deterioramento profondo della qualità ambientale e mette a rischio la biodiversità bentonica e l’equilibrio dell’intera rete trofica”. Commenta Matilde Vallerani, responsabile del settore pesca per MSC in Italia. “Il fatto che l’attività di pesca abbia ottenuto la certificazione secondo lo Standard MSC per la pesca sostenibile attesta la gestione sostenibile ed efficace della risorsa. Tuttavia, a causa dell’inquinamento e del cambiamento climatico, le vongole restano a rischio: per questo è fondamentale rafforzare la ricerca, al fine di comprendere e affrontare le cause alla base del fenomeno, tutelando la specie e la sussistenza di centinaia di famiglie”.

Alessandro Vendramini, presidente dell’Istituto di ricerca Agri.Te.Co aggiunge “è necessario attivarsi rapidamente per sostenere la ristrutturazione del comparto della pesca, anche attraverso il ritiro delle imbarcazioni, e il restocking della vongola di mare nei principali areali di pesca del Veneto, e sviluppare nuove forme di pesca sostenibile legata a un’elevata qualità delle produzioni”.