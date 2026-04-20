Nel 2020, il trasporto su strada era responsabile del 37% delle emissioni totali di NOx nell’Unione Europea. Un dato che racconta meglio di qualsiasi altro quanto il settore dei trasporti pesi sulla qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno. L’AdBlue è la risposta tecnologica più concreta e collaudata a questo problema: non una promessa futura, ma uno strumento già operativo su milioni di veicoli, capace di ridurre fino al 90% le emissioni di ossidi di azoto. In questo articolo approfondiamo cos’è l’AdBlue, come funziona e quale ruolo concreto sta giocando nella riduzione delle emissioni su scala europea.

Introduzione ai NOx

Gli ossidi di azoto, noti come NOx, sono tra gli inquinanti più critici legati alle attività umane. Si tratta di composti gassosi altamente reattivi (principalmente NO, NO₂ e N₂O, ciascuno con caratteristiche ed effetti propri) che si formano inevitabilmente durante i processi di combustione, dalla produzione di energia fino al traffico su strada.

Il problema non è solo chimico: è sanitario e ambientale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i NOx irritano le vie respiratorie, aggravano patologie come l’asma e la bronchite cronica, e contribuiscono alla formazione di quel mix di inquinanti che nelle giornate più critiche rende l’aria delle nostre città visibilmente grigia e difficile da respirare. A lungo termine, concorrono anche ai cambiamenti climatici.

L’Unione Europea ha iniziato ad affrontare il problema già dagli anni Novanta, introducendo progressivamente una serie di direttive e regolamenti, ovvero gli standard Euro. Si tratta di una serie di normative che fissano limiti sempre più severi alle emissioni dei veicoli e dei macchinari, partendo dal settore industriale, fino a quello agricolo e a quello dei trasporti.

I risultati sono stati significativi: tra il 2005 e il 2020 le emissioni totali di NOx nell’UE sono calate del 48%. Un progresso reale, ma che non autorizza a considerare il problema risolto: ancora nel 2020, il trasporto su strada da solo era responsabile del 37% di tutte le emissioni di NOx nell’Unione Europea.

Cos’è AdBlue?

Quando si parla di additivo AdBlue, si fa riferimento a una soluzione acquosa composta per il 32,5% da urea ad alta purezza e per il restante 67,5% da acqua demineralizzata. Si presenta come un liquido trasparente e incolore, la cui composizione è regolata a livello internazionale dalla norma ISO 22241, che ne stabilisce standard precisi in termini di qualità, concentrazione e modalità di conservazione.

Non è un carburante né un additivo da mescolare al gasolio: è un reagente separato, contenuto in un serbatoio dedicato, che entra in funzione esclusivamente nel sistema di post-trattamento dei gas di scarico. Può essere prodotto per dissoluzione (sciogliendo urea solida in acqua demineralizzata) oppure per sintesi chimica diretta, con entrambi i processi soggetti agli stessi standard qualitativi internazionali.

L’obbligo di utilizzo dell’AdBlue è arrivato progressivamente, in parallelo con l’inasprimento delle normative europee sulle emissioni. Con lo standard Euro 5, entrato in vigore nel 2008, la tecnologia SCR è diventata obbligatoria per i veicoli pesanti; con Euro 6, dal 2014, i limiti si sono ulteriormente stretti, rendendo il sistema SCR (e quindi l’AdBlue) uno standard industriale su scala continentale. Oggi la stragrande maggioranza di camion, autobus, trattori agricoli e macchinari da cantiere di nuova generazione circolanti in Europa ne dipende quotidianamente.

Come l’AdBlue abbatte i NOx: il sistema SCR

Il principio alla base del sistema è la riduzione catalitica selettiva (in inglese Selective Catalytic Reduction, da cui l’acronimo SCR).

Il funzionamento è più semplice di quanto il nome tecnico possa suggerire: l’AdBlue viene iniettato nel flusso dei gas di scarico prima che questi raggiungano il catalizzatore. Il calore dei gas, che nei motori diesel raggiunge temperature elevate, provoca la decomposizione dell’urea in ammoniaca. Questa reagisce poi chimicamente con gli ossidi di azoto presenti nello scarico, in una reazione che produce azoto molecolare (N₂) e vapore acqueo (H₂O): due componenti del tutto innocui, presenti naturalmente nell’atmosfera. In sostanza, gas tossici vengono convertiti in semplice “aria”.

L’efficienza di questo processo è tutt’altro che marginale. Con la moderna tecnologia SCR, la conversione dei NOx raggiunge un’efficienza del 90%, un risultato che poche altre tecnologie disponibili oggi riescono ad avvicinare. È importante sottolineare che il sistema lavora in modo completamente automatico: una centralina elettronica monitora in tempo reale il carico del motore e i livelli di NOx rilevati dai sensori, regolando di conseguenza la quantità di AdBlue iniettata. Il conducente non deve fare nulla, se non controllare periodicamente il livello del serbatoio dedicato e rabboccarlo quando necessario, ovvero un’operazione semplice quanto fare il pieno di carburante.

Dal Dieselgate alla class action: quando i cittadini difendono il diritto a respirare

Come accade con qualsiasi norma, anche intorno all’AdBlue è nato un sottobosco di chi cerca di aggirarla. Lo strumento più diffuso sono i cosiddetti AdBlue Emulator: dispositivi elettronici che ingannano la centralina del veicolo, facendole credere che il sistema SCR stia funzionando regolarmente quando in realtà è completamente disattivato. Ma il tentativo di eludere le norme non è prerogativa solo dei singoli: il caso più eclatante rimane il Dieselgate del 2015, che ha travolto il gruppo Volkswagen per aver installato su milioni di veicoli un software progettato per falsare i test sulle emissioni.

Il capitolo, però, non è chiuso. Davanti all’High Court di Londra si sono costituiti oltre 1,5 milioni di automobilisti britannici che accusano marchi come Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault e Citroën/Peugeot di pratiche analoghe. E il dettaglio che conta è proprio questo: non sono stati governi o autorità di regolamentazione a fare il primo passo, ma i cittadini stessi. Sono stati loro a portare le case automobilistiche in tribunale, in quella che i legali definiscono “un inganno industriale sistemico”. Un segnale inequivocabile: gli automobilisti non sono più disposti ad accettare compromessi sulla qualità dell’aria che respirano, e chiedono che i loro veicoli contribuiscano davvero a ridurre le emissioni, non a mascherarle.