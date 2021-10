Nuove mete per fughe d’autunno

Anche la stagione autunnale del camping parte con prospettive molto positive: Pitchup.com ha registrato un aumento del +178% nelle prenotazioni anticipate per ottobre/novembre rispetto al 2019 e un aumento del +38% rispetto al 2020. Del resto, le attività da poter fare in campeggio in autunno sono tantissime e se la nostalgia da vacanze ha già preso il sopravvento, non resta che ripartire!

Ecco allora una selezione di campeggi per un city break immersi nella natura alla scoperta dei colori dell’autunno:

La Fattoria dell’Autosufficienza – (Emilia Romagna) – Per chi ama la meditazione

Sei una persona che ci tiene all’ecologia, ama tutto ciò che è biologico e ha il pollice verde? La meta ideale per te è La Fattoria dell’Autosufficienza, un’azienda agricola che nel 2020 ha aperto ai turisti i suoi 68 ettari di terreno sul versante emiliano dell’Appennino. Il paesaggio è davvero incantevole: le montagne verdeggianti che si stagliano in lontananza regalano una vista stupenda al risveglio; tra la primavera e l’autunno il panorama si riempie di colori e profumo grazie ai fiori, le erbe, la frutta e i prodotti biologici coltivati nei vicini campi dell’azienda agricola. Un luogo ideale per fare meditazione e godersi appieno la natura circostante.

Wild Camping Paladini (Toscana) – Per chi cerca ispirazione

Il city break a volte è necessario non solo per recuperare le energie ma anche per ritrovare l’ispirazione. Situato in un’area isolata della splendida foresta degli Appennini, questo camping è una vera e propria comunità eco-sostenibile e non è raggiungibile in macchina per rispettare il suono della natura e i suoi abitanti, tra cui cervi, cinghiali e volpi. Tra gli ospiti si trovano spesso artisti come musicisti, pittori e scrittori che si possono conoscere seduti la sera intorno al falò, in sauna o in relax tra le amache della zona comune.

Camping Sass Dlacia (Trentino Alto Adige) – Per chi cerca relax

Immerso tra le magnifiche vette delle Dolomiti, alle porte del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies e delle sue meraviglie naturali e circondato da boschi di pini e viste spettacolari si trova il Camping Sass Dlacia. Il campeggio è incastonato in una cornice suggestiva, circondato da fragranti boschi di conifere e dolci pascoli. Questo camping offre un’ampia scelta di attività outdoor in tutto l’arco dell’anno e una gamma di servizi studiati per soddisfare tutte le esigenze degli ospiti, tra cui il centro benessere “Natura Wellness” dove si può assaporare tutto il relax di sauna, bagni di vapore e coccole studiate appositamente per realizzare un sano equilibrio tra corpo, mente e spirito grazie a massaggi antistress, corroboranti e tonificanti e ai trattamenti disintossicanti ed equilibranti.

Camping Fusina Tourist Village (Veneto) – Per chi ama le città d’arte

Il Camping Fusina Tourist Village gode di una posizione invidiabile: con una vista mozzafiato su Venezia, è situato proprio ai bordi della sua laguna e dista solo 15 minuti di vaporetto da Piazza San Marco… La meta perfetta per chi in autunno ha voglia di esplorare una città ricca di arte e storia come l’intramontabile Venezia!