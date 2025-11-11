Dal 13 al 16 novembre in Piazza del Duomo

Artigiani e prodotti provenienti da 5 regioni italiane

Sarà l’affascinante città di Orvieto ad accogliere la nuova tappa della fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze tipiche italiane. Da giovedì 13 a domenica 16 novembre, Choco Italia sarà in Piazza del Duomo – accanto ad uno dei capolavori dell’architettura di arte gotica – con produttori ed artigiani provenienti da 5 regioni italiane. Mercatini, laboratori e spettacoli per un evento itinerante adatto a tutta la famiglia e ad ingresso libero e gratuito. Come di consueto, l’orario di apertura andrà ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte.

L’iniziativa, che dal 2021 ha toccato centinaia di città del centro sud Italia e innumerevoli località balneari, è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, gode del patrocinio del Comune di Orvieto, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

“Siamo orgogliosi e felici di fermarci nella città di Orvieto. La sua storia, la sua architettura e le sue bellezze sono note in tutto il mondo e ci aiutano a dar voce ad artigiani e produttori di grande spessore. La nostra missione è creare momenti aggregativi in cui poter fare informazione e mettere in relazione produttori e consumatori in nome di scelte più consapevoli e di qualità, raccontando un Made in Italy autentico”, sottolinea il presidente dell’Associazione Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Il programma di Choco Italia ad Orvieto

Dolcezze e tipicità, ma soprattutto prodotti a base di cacao, elemento essenziale da cui nascono tutti i prodotti al cioccolato. Sono loro i protagonisti di un mercatino ricco e vivace, attorno ad esso si sviluppano diverse iniziative adatte a grandi e piccini con in comune la passione per il cioccolato.

La Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante è attiva tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20. Gestita dai maestri perugini del cioccolato, l’attività laboratoriale “La storia, le origini e le fasi di lavorazione del cacao” è attesa dai bambini e dai ragazzi degli Istituti scolastici locali, disponibile anche per tutti i visitatori della fiera nell’arco dell’intera giornata.

“Diventa cioccolatiere per un giorno” rappresenta un’esperienza unica attraverso le fasi della lavorazione del cacao fino alla realizzazione di una tavoletta personalizzata, mentre “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato”, attività disponibile in tre orari differenti (ore 17, ore 18 ed ore 19), è l’appuntamento dolcissimo dedicato ai nonni ed alla relazione con il cioccolato e i loro nipotini.

L’associazione Italia Eventi aderisce, inoltre, a The Chocolate Way, una rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici del cioccolato di alta qualità.

Venerdì 14 novembre, alle ore 17, in programma un importante appuntamento laboratoriale con lo chef e maestro pasticciere Maurizio Di Mario del Labirinto di Adriano di Orvieto. Un’occasione unica per approfondire la relazione tra spezie e cioccolato.

Venerdì, sabato e domenica, nel corso dell’intera giornata, il Teatro Nazionale dei burattini di Mauro Apicella terrà diversi spettacoli dal vivo con Pulcinella e altri personaggi della tradizione.

La Sana Merenda: mangiar bene e far del bene

L’iniziativa “La Sana Merenda” rappresenta l’impegno di Choco Italia con il mondo della solidarietà ed alla divulgazione di una sana e corretta alimentazione. Attraverso la degustazione di pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP sarà possibile sostenere le associazioni locali ed i loro progetti.

I prodotti di Choco Italia

Saranno 5 le regioni italiane protagoniste del mercatino di Choco Italia ad Orvieto. Dalla grande tradizione dell’Umbria, un’azienda perugina proporrà dolci sfere al fondente, al pistacchio, ai frutti rossi e le praline in vari gusti. Sarà il Molise a proporre macarons, cioccolato senza glutine, senza lattosio e – novità di quest’anno – i cioccolatini al latte di bufala, ma anche praline e cioccolatini ripieni. Dalla Campania giungeranno dolci della tradizione, tanto miele biologico in diverse tipologie e specialità al miele. Immancabili la nocciola di Giffoni IGP ed il croccante preparato al momento, noci e mandorle, anche caramellate, così come i cremini colorati, i cioccolatini cremosi con ripieni diversi, tra cui alla Strega di Benevento e alla mela Annurca, ed il cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti. Dall’Agro nocerino sarnese un’antica dolceria porterà con sé biscotti, torroni e cioccolato e mostaccioli morbidi e ripieni, mentre da Portici tanti gusti di buon cioccolato artigianale. Made in Molise le praline ed i cioccolatini ripieni che arriveranno da Campobasso. Praline, cioccolato artigianale e scorzette di agrumi arriveranno, invece, dalla Sicilia, assieme a cannoli, cassate e dolcetti realizzati con pasta di mandorle. Da provare anche il kürtőskalács, la bontà dolce della Transilvania che porta in giro per il mondo il gusto ungherese.

Le prossime tappe di Choco Italia

Dal 20 al 23 novembre Choco Italia raggiungerà Arezzo, dal 28 al 30 novembre Cava de’Tirreni (SA).

Info: 338.6157844 – 380.1863475