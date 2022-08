Parchi e ciclabili più verdi tra Cento e Casumaro

A Casumaro sono state messe a dimora circa 70 piante scelte all’interno delle specie indicate dalla Regione Emilia Romagna ed in particolare: 18 Tamerici (Tamarix), 18 Ilatro (Phillyrea latifolia), 17 Palloni di Maggio (Viburnum opulus) e 17 Ginestre di Spagna (Spartium junceum). Grazie alla collaborazione tra gli Uffici Tecnici del Comune di Cento, le Consulte Civiche, Resistenza Terra e Partecipanza Agraria ed all’interno del progetto URBACT – , sono state definite in tutto tre aree verdi da piantumare: a Cento, costeggiando la ciclabile di Via Ferrarese, di fronte alla VM e all’altezza del ristorante Miyako, mentre a Casumaro all’interno del Parco in via Bondenese.

Tutti i cittadini sono stati invitati ad assistere o a divenire volontari e, ora, sono chiamati ad

adottare una pianta e prendersene cura in futuro.

Questo importante momento nasce da una precedente fase di progettazione di due anni in cui Amministrazione e Urbact Local Group (ULG) hanno lavorato fianco a fianco per realizzare obiettivi comuni di sviluppo, all’insegna del confronto e dello stimolo vivace al territorio perchè contribuisca a co-progettare la propria realtà. L’Urbact Local Group è un insieme di stakeholders che fin dall’esordio del progetto affianca l’Amministrazione comunale nelle sue fasi operative, offrendo il proprio supporto e il proprio punto di vista, in un continuo confronto con i referenti del Comune. Attraverso incontri e attività laboratoriali, talvolta dall’impostazione un po’ “alternativa”, i membri del gruppo affrontano insieme le tematiche che sono al centro del progetto, portando ciascuno il valore aggiunto del proprio background.

Cento è tra le 23 reti europee finanziate dal programma europeo Urbact III per il progetto : ̀ – Active Citizens – il cui obiettivo è mettere a punto nuove modalità di partecipazione attiva dei cittadini, una partecipazione quanto più trasversale e accessibile anche tramite gli strumenti digitali, al fine di ripensare e migliorare nel suo complesso la governance urbana. Il Comune di Cento, insieme ad altre 7 città europee (Agen e Saint Quentin FRANCIA, Santa Maria de Feira PORTOGALLO, Dinslaken GERMANIA, Tartu ESTONIA, Bistrita ROMANIA, Hradec Kràlové REPUBBLICA CECA), si prefigge lo scopo di mettere a punto strategie e metodologie efficaci per accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita della propria comunità.