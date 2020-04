Pasqua, gli italiani scelgono uova “sostenibili”

A dispetto dell’isolamento volontario di molte persone, in Italia molti consumatori prevedono ancora di festeggiare la Pasqua, con il 97% delle famiglie che afferma che quest’anno acquisterà delle uova di Pasqua e sette su dieci (70%) che preferisce scegliere prevalentemente uova di Pasqua confezionate in cartone.

Il sondaggio tra i consumatori italiani[1], pubblicato da Pro Carton, l’Associazione europea dei produttori di cartone e cartoncino, ha rivelato che tra coloro che acquisteranno delle uova di Pasqua, il 42% ne acquisterà una quantità uguale a quella del 2019. Invece, il 45% ha affermato che ne acquisterà di meno mentre il 13% ne acquisterà di più.

Il sondaggio indica inoltre che il 70% degli italiani sceglierebbe un uovo di Pasqua con confezione in cartone, mentre solo il 9% sceglierebbe la plastica. Un italiano su cinque (21%) non ha indicato preferente o era indeciso.

Questi numeri sono in linea con il più ampio sondaggio condotto nel 2018 sulla percezione del packaging di 7.000 consumatori in tutta Europa. Il rapporto ha mostrato che l’82% degli italiani (rispetto all’81% delle persone in tutta Europa) preferisca acquistare prodotti in confezioni di cartone.

Quest’anno, il 41% dei consumatori italiani interrogati ha affermato che acquisterà uova di cioccolata solamente per i famigliari a casa, mentre il 32% intende ordinare le uova di Pasqua online con la consegna a domicilio.

I risultati indicano che, nonostante il rigoroso lockdown di un mese, le famiglie cercano ancora un modo per godersi il week end di Pasqua. Non sorprende che, alla domanda su come prevedevano di festeggiare la giornata, tre persone su quattro (78%) abbiano risposto che lo avrebbero fatto con la famiglia in casa, mentre il 63% intende chiamare amici o parenti e il 43% prevede di assistere a una cerimonia religiosa online o in TV.

Il Direttore generale di Pro Carton, Tony Hitchin, ha dichiarato: “È meraviglioso vedere che tanti consumatori vogliano ancora festeggiare la Pasqua e comprare le uova”. Il cartone rimane il materiale per packaging preferito e anche in un periodo senza precedenti come questo esortiamo i consumatori a scegliere il più possibile il cartone, poiché è riciclabile, biodegradabile e proviene da una fonte rinnovabile.

“Le famiglie con bambini stanno senza dubbio pensando a qualcosa di bello da fare al chiuso durante il weekend di Pasqua, ed è per questo motivo che abbiamo ideato delle attività di ritaglio interattive con le scatole delle uova di Pasqua, che possono essere scaricate gratuitamente dalla sezione Publications del nostro sito Web!”

[1] Condotto in aprile 2020 da One Poll tra 100 consumatori italiani con giovani figli e/o nipoti