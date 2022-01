Per Bob Dylan un tour da record

Il 3 gennaio 1974 a Chicago si tiene un concerto di Bob Dylan. È il primo di un lungo tour per Dylan e arriva dopo otto anni dall’ultimo giro musicale del cantautore.

Richieste per milioni di biglietti

Prima ancora di partire è già il tour dei record visto che già al momento della sua presentazione sono arrivate da 651.000 località diverse richieste per sei milioni di biglietti per i trentanove concerti annunciati. Gli organizzatori, non sapendo che pesci pigliare decidono di assegnare i preziosi tagliandi indispensabili per assistere al concerto con l’unico sistema accettabile: il sorteggio.

L’entusiasmo del pubblico

Oltre ai sei milioni di cittadini che richiedono un biglietto, viene calcolato che ci siano altri quattordici milioni di spettatori che, pur desiderosi di rivedere Bob, hanno rinunciato alla richiesta. L’entusiasmo della gente porterà nelle tasche del cantautore circa novantadue milioni di dollari. Ogni tappa è un successo e nelle due date del 30 e 31 gennaio al Madison di New York, fece registrare l’incasso più alto di tutto l’anno in tutto il paese: 538.765 dollari. Molti concerti vengono registrati dal vivo e il materiale raccolto viene poi pubblicato a giugno nel doppio album live Before the flood.