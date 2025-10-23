Quest’anno Halloween e l’autunno diventano ancora più golosi grazie a Pasticceria Fraccaro – dal 1932 sinonimo di dolci di alta qualità – che presenta il suo innovativo Panettone alla Zucca, perfetto per celebrare la stagione con un tocco raffinato e inaspettato!

In Italia la zucca è da sempre l’ortaggio simbolo dell’autunno: da settembre a novembre domina i mercati e le tavole delle famiglie, intrecciandosi con feste popolari e sagre locali in ogni regione. Ottobre, in particolare, è il mese in cui la sua polpa arancione diventa protagonista assoluta, celebrata in eventi come la Festa della Zucca di Salzano (Venezia), la Sagra della Zucca di Piozzo (Piemonte) e le celebrazioni a Venzone (Friuli-Venezia Giulia) e Gavirate (Lombardia), dove si riscoprono antiche varietà locali e si degustano piatti tipici.

È proprio da questa ricca cultura e tradizione che nasce il Panettone alla Zucca Fraccaro: una nuova interpretazione che unisce l’arte pasticcera italiana all’anima contadina dell’ortaggio autunnale per eccellenza. Caratterizzato da un impasto soffice e aromatico, il Panettone alla Zucca è arricchito con zucca candita e farina di mandorle, senza uvetta né scorze di agrumi. Una combinazione che valorizza i sapori autunnali con equilibrio e delicatezza, offrendo un’esperienza gustativa che ben si combina con l’eccellenza della tradizione Fraccaro.

Perfetto per accompagnare cene in famiglia o momenti conviviali, il Panettone alla Zucca di Pasticceria Fraccaro si presenta come un’alternativa raffinata ai classici dolci stagionali, un invito a riscoprire le tradizioni con un tocco di originalità, celebrando il territorio, la stagione e i rituali autunnali.

A rendere unico questo prodotto è, inoltre, l’impasto, realizzato con il lievito madre Fraccaro impastato a mano, il vero cuore pulsante della produzione dolciaria dell’Azienda. Utilizzato sin dal 1932 e custodito con cura da generazioni, il lievito madre (o pasta madre) è un impasto vivo, ricco di microrganismi naturali che favoriscono una fermentazione lenta e armoniosa. Grazie a questo processo i sapori si sviluppano in modo equilibrato e la freschezza si conserva più a lungo. Ciò dona al panettone una sofficità inconfondibile, una fragranza autentica e una maggiore digeribilità, caratteristiche che distinguono i prodotti di Pasticceria Fraccaro per qualità e genuinità.

Realizzato con ingredienti naturali e selezionati, il Panettone alla Zucca di Pasticceria Fraccaro è pensato per chi desidera portare in tavola un dolce diverso dal solito, ma senza rinunciare alla qualità e alla tradizione. Il gusto avvolgente, la dolcezza vellutata della polpa di zucca, il profumo delicato della mandorla e la leggerezza dell’impasto lo rendono il protagonista ideale di tutto il periodo autunnale.

Il Panettone alla Zucca è disponibile anche sull’e-shop Pasticceria Fraccaro:www.pasticceriafraccaro.shop