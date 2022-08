Perché una soluzione cloud per conservare i dati è sostenibile

La sostenibilità è un tema che interessa sempre più settori, soprattutto con la crisi climatica che tutto il mondo sta attraversando. Non a caso sempre più aziende come Seeweb decidono di passare a soluzioni più green, consumando meno risorse e riducendo la quantità di rifiuti ed energia. Anche il settore dell’informatica sta subendo cambiamenti importanti, a partire da tecnologie più rispettose verso l’ambiente, come quelle che interessano il cloud computing. Una soluzione cloud permette di consumare meno energia e di ridurre i costi operativi, quindi si tratta di un ottimo contributo per migliorare il rapporto che abbiamo con il pianeta.

Con il termine “green cloud computing” ci si riferisce ad un insieme di linee guida progettate per fare in modo che le attività svolte all’interno di un ecosistema cloud producano un’impronta ecologica minima. Si forniscono quindi gli stessi servizi del cloud computing, ma con un’attenzione particolare verso l’ambiente, operando in maniera ecologica e controllata. I provider cloud hanno un’impronta di carbonio minore rispetto a soluzioni più tradizionali, oltre al fatto che sono migliori dal punto di vista energetico rispetto ad un sistema di server aziendale.

Tutti i benefici del green cloud computing

Il green cloud computing è in grado di sfruttare tutti i vantaggi di una piattaforma cloud, andando a ridurre gli effetti negativi sull’ambiente. Questo perché le emissioni nocive sono minori, vengono infatti eliminati i server fisici e si ottiene un risparmio energetico notevole. Grazie ai provider cloud si consumano meno risorse, oltre al fatto che si spendono meno soldi per quanto riguarda i costi operativi. Migliorano anche le prestazioni del software, che permette di realizzare un prodotto più flessibile. Preso atto di tutti questi vantaggi, sorge spontaneo chiedersi: perché questa soluzione non è ancora utilizzata da tutte le aziende? Probabilmente perché molte realtà non sono pronte al cambiamento significativo che porta questa tecnologia, non sono a conoscenza degli effettivi vantaggi che si possono ottenere.

C’è bisogno quindi di dare più informazioni che riguardano il settore del green cloud computing, andando a istruire non solo gli imprenditori delle aziende ma anche i dipendenti. Abbandonare i metodi consolidati non è facile, perché vuol dire mettere in atto un vero e proprio cambiamento culturale, non solo abbandonare vecchie tecnologie ormai obsolete e meno sicure per i nostri dati. Le aziende dovrebbero farsi guidare da esperti nel settore del cloud computing, perché oltre ad effettuare un lavoro tecnico e pratico, potranno anche fare formazione.

Il green cloud computing è un valido strumento per la sostenibilità

La tecnologia del green cloud computing avanza sempre di più e non abbandona la crescita, anzi, continua a migliorarsi. Grazie a questa soluzione innovativa è possibile fare del bene al pianeta, riducendo le emissioni GHG (gas serra) a livello mondiale, e allo stesso tempo si può avere un servizio versatile e conveniente dal punto di vista operativo ed economico. In questo modo le aziende possono fare la differenza e ottenere dei benefici importanti. Nel futuro tutti dovranno modificare il loro stile di vita rendendolo più sostenibile, quindi iniziare a fare questo cambiamento ora può essere solo che vantaggioso.

Il cloud computing è strettamente legato al machine learning, che viene utilizzato soprattutto per rilevare comportamenti anomali in diversi contesti. Grazie a questi strumenti si può effettuare una manutenzione preventiva, andando a ridurre il rischio di guasti imprevisti che possono provocare danni ambientali e garantendo il continuo funzionamento delle macchine. La tecnologia si evolve ogni giorno di più e può essere sfruttata a nostro favore e ci aiuta a contrastare i problemi ambientali se viene utilizzata correttamente. Scegliere il green cloud computing è quindi un atto concreto che le aziende possono fare per dare il proprio contributo.