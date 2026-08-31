Il 31 agosto 1984, preceduto da una massiccia campagna pubblicitaria viene distribuito nelle sale di tutto il mondo il film “Purple rain”. Prodotto e interpretato da Prince, uno dei grandi miti neri del pop degli anni Ottanta è diretto dall’esordiente Albert Magnoli.

Un lungo videoclip

Vista la popolarità dell’interprete c’è molta attesa per la performance cinematografica e i media sfoderano paragoni con Elvis Presley e con i Beatles. La pellicola è una sorta di lungo videoclip racconta la storia di Kid, il leader della band dei Revolution, un giovane musicista ambizioso ed egocentrico figlio di un jazzista fallito e violento. Il protagonista, interpretato da Prince, e i suoi compagni del gruppo sono in lotta perenne con un’altra band, i Time, il cui leader cerca di soffiargli anche la donna dei suoi sogni, l’amata Apollonia, interpretata da Patti Kotero, in quel periodo compagna del cantante anche nella vita. La storia, che la massiccia campagna promozionale sostiene contenga riferimenti autobiografici del cantante, si dipana tra musica, qualche colpo di scena, l’inevitabile lite nel gruppo dei Revolution e l’altrettanto inevitabile suicidio del padre di Kid.

Una risposta entusiastica del pubblico

Non manca il lieto fine con il protagonista che dopo un bagno di umiltà riesce a ricostituire la band e a riconquistare l’amore della sua bella. La storia restituisce una inaspettata dignità ai “musicarelli” italiani degli anni Sessanta, con storie da fotoromanzo ispirate alle canzoni del momento. La storia di “Purple rain” è, però, davvero tutta qui, ma la risposta del pubblico è incredibile. Il film balza in testa alle classifiche dei botteghini negli Stati Uniti e in Gran Bretagna fa addirittura meglio. Qui Prince diventa il primo artista dopo i Beatles a piazzare al primo posto della relativa classifica il film, l’album della colonna sonora e il singolo della canzone d’apertura When doves cry. Non è finita qui perché proprio When doves cry vincerà anche l’Oscar per la miglior canzone da film.