Piuma, lo spazzolino “attivo”

Dopo il grande successo dell’innovativo “Piuma Brush”, lo spazzolino pluripremiato dal design unico Made in Italy, l’azienda ideatrice “Piuma Care”, con sede a Noventa di Piave, nel Veneziano, ora lancia altre novità tecnologiche per la cura del sorriso.

Alle attuali setole dello spazzolino, tra le più efficienti e delicate disponibili, si aggiungono le setole al carbone attivo, realizzate attraverso un processo di carbonizzazione del legno naturale al 100% che come effetto naturale portano allo sbiancamento dei denti. Non solo, c’è anche lo spazzolino con le setole al fluoro che mantengono in equilibrio il ph della bocca, rinforzando le parti demineralizzate dello smalto dei denti. Ma non finisce qui. Progetto persino lo spazzolino con le setole alla vitamina C, con tutte le note proprietà positive per il sistema immunitario con un effetto antivirale molto ricercato. Queste innovazioni sono rese possibili grazie a setole in eco-nylon, che utilizzano materie prime da fonti rinnovabili, realizzate con attenzione all’ambiente e all’ecologia, perché provenienti anche da plastica riciclata.

“C’è voluto un duro lavoro, ma alla fine siamo orgogliosi di presentare la nostra collezione”, spiega il titolare di Piuma Care, Michele Longato. “Molti dei prodotti sono assolutamente unici e all’avanguardia nel loro genere. Rispondiamo a tutte le esigenze: tutti coloro che hanno gengive sensibili, denti che hanno perso il loro bianco naturale, alitosi, germi nel cavo orale o irritazioni, ora possono avere il loro spazzolino specifico, con setole pensate ad hoc. Ognuna ha il suo colore, e ciò comporta anche un vantaggio estetico. Le setole gialle sono quelle per la vitamina C, quelle grigie per il carbone attivo, mentre quelle bianche rinforzano lo smalto dentale, oltre a quelle già in catalogo che sono nere arrotondate in modo da essere tra le più delicate e gentili al mondo. Possiamo permetterci queste personalizzazioni perché lavoriamo su un prodotto di qualità ed esclusivo”.

Piuma Care è stata fondata da Longato, manager che dopo esperienze professionali in varie multinazionali tra Stati Uniti e Giappone e l’attività nell’azienda famigliare (la Stampoplast che opera nella lavorazione di materie plastiche) ha fondato l’azienda specializzata in prodotti oral care, realizzati con un design innovativo e progettati con tecnologie all’avanguardia. Tutta la produzione è realizzata negli stabilimenti di proprietà e la scelta dei materiali e dei partner è totalmente made in Italy.

I brevetti di Piuma, già immessi sul mercato, stanno ottenendo riconoscimenti internazionali. Il più importante è stato il premio ottenuto dallo spazzolino Piuma Brush, disegnato insieme ad Hangar Design Group: la menzione d’onore alla XXVI edizione del Compasso d’Oro, la competizione più ambita per chi opera nel mondo del design (esiste dal 1954). Ma l’azienda ha ottenuto anche il premio al Product Design Red Dot Award 2019: erano candidati 5.500 prodotti provenienti da 55 nazioni diverse. Lo spazzolino Piuma è inoltre esposto al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, facendo parte della selezione di Adi (l’Associazione disegno industriale): è considerato un accessorio di arredo tanto il suo design è stato curato. Merito della base che contiene un datario che avverte quando è ora di cambiarlo, una sorta di clessidra che garantisce l’igiene perfetta. Peraltro, tutti i materiali utilizzati vantano la conformità Fda per il mercato Usa, per cui garantiscono un’igiene antibatterica altissima.