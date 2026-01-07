Una nuova collana poetica, piccoli libri per grandi autori, uno scrittore per ogni poesia, un progetto di Roberta Melasecca Architect/Curator/Editor/Press

Articolo di Carla Guidi

Chi dice che la poesia non serve a niente e chi dice che serve a curare mente e cuore. Aderisce a quest’ultima accezione l’Architetto Roberta Melasecca, attiva e direi anche instancabile ed appassionata curatrice d’arte, organizzatrice di eventi, scrittrice lei stessa di testi poetici, in questo caso curatrice di una originale collana “MicroPoetiche” progetto dell’associazione culturale Blowart, edito da edizioni Blowart e VulnerarTe Edizioni, disponibile su Amazon. Soprattutto questa originalità consiste nel selezionare scrittori, invitati a dare alle stampe una singola lunga poesia, considerata da loro stessi di interesse fondamentale sia per la loro personale poetica, sia per inserirsi in un discorso di attualità che coinvolga il sociale. Uno degli scopi è recuperare quel rapporto prettamente umano che integra emozione, partecipazione e pensiero in una forma simbolica accettabile, da parte di un pubblico stanco della povertà lessicale monotona ed aggressiva dei social. Tutto questo abbattendo costi in maniera totale, ma conservando, anzi esaltando la qualità dei singoli componimenti.

La Collana quindi è costituita da piccoli libretti, ognuno dedicato ad un singolo testo poetico, proprio per dare attenzione al singolare componimento che spesso, inserito all’interno di una raccolta più ampia, potrebbe disperdere la sua carica espressiva. Succede come per le opere custodite nei musei. A volte, nel visitare una mostra non si riesce ad osservare ed apprezzare tutti i lavori; i singoli messaggi e gli stessi capolavori si sovrappongono nella memoria perché non abbiamo dedicato loro abbastanza tempo, così si esce da un luogo dell’arte storditi e confusi. Ricordiamo solo certi particolari o le opere che più ci hanno colpito, che non sempre sono le migliori, poiché l’attenzione “selettiva” è patrimonio della nostra natura umana, con scopi importanti per la sopravvivenza, come ben sa la strategia del marketing che si basa proprio su quel potente principio. Gli algoritmi nel web infatti sono predisposti alla combinazione di targeting avanzato, storytelling emozionale e conoscenza dei bias cognitivi; la merce deve “catturare l’attenzione” e questa attenzione è ben pagata.

Allora ben venga una collana di piccoli significativi libri che spezzi questo meccanismo per invitare semplicemente alla meditazione, concentrandosi su un singolo testo di un singolo autore, coinvolgendo cuore e cervello in maniera sinergica, come si può vedere dal logo che unisce in un’immagine unica questi due organi.

Il progetto MicroPoetiche è infatti un progetto no-profit che vuole promuovere e supportare gli autori, spesso impossibilitati alla pubblicazione per frequenti richieste di pagamento da parte delle case editrici. Infatti, la scelta di pubblicare su Amazon prevede la parte editoriale e curatoriale totalmente a carico dell’associazione, mentre l’immissione nel mercato librario vuole premiare solo l’autore! Infatti tolta la percentuale che Amazon trattiene, il guadagno dei libretti è interamente a favore degli autori stessi.

Gli importi per il pubblico degli estimatori inoltre sono ben poca cosa, dato che ogni libretto è proposto ad un prezzo di 4 euro, come un cappuccino e un cornetto al bar. Ma qui, invece, si acquista il cibo per l’anima, un libro di poesia. Avviata nel mese di ottobre 2025, la Collana per il momento comprende 11 titoli di 6 autori: Margherita Adduci, Alberto D’Amico, Carla Guidi, Roberta Melasecca, Giuseppina Michini, Claudia Quintieri.

L’Associazione Culturale blowart è una realtà che promuove il contemporaneo dando spazio a tutte le forme espressive legate alla cultura e alla creatività. Attraverso dinamiche transdisciplinari, incentiva le relazioni con le comunità territoriali, generando nuove forme artistiche contemporanee e facendo dell’arte e della cultura strumenti di coesione sociale. VulnerarTe Magazine è invece una testata giornalistica registrata il 29 gennaio 2024, nata per esplorare e interpretare il complesso tessuto socio-culturale contemporaneo. Insieme a VulnerarTe Edizioni, il magazine è la voce viva del progetto IOSONOVULNERABILE e si propone come piattaforma inclusiva e transdisciplinare. Uno spazio di incontro per giornalisti, artisti, studiosi e chiunque desideri confrontarsi in maniera attenta e consapevole con il mondo contemporaneo. Articoli, interviste e approfondimenti analizzano eventi, mostre, performance e tendenze culturali e sociali, offrendo letture critiche e approfondite.

Roberta Melasecca è Architetto, curatrice indipendente, progettista culturale ed esperta in comunicazione per l’arte e l’architettura. Segue il lavoro e le ricerche di numerosi artisti, scrive testi critici e testi poetici, promuove progetti curatoriali collaborando con diverse realtà culturali. È attivamente coinvolta nell’editoria d’arte, contribuendo a pubblicazioni e cataloghi e si dedica allo sviluppo di pratiche performative innovative. Per cinque anni ha diretto lo spazio indipendente “Interno 14” a Roma. È ambasciatrice di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Presidente dell’associazione culturale Blowart, responsabile della sezione arte di VulnerarTe Magazine.

Chiunque volesse partecipare al progetto può scrivere a Roberta Melasecca

roberta.melasecca@gmail.com – o whatsapp/tel. 349 4945612. La collana è a questo link:

https://www.amazon.it/dp/B0FWKWN7QK?binding=paperback&ref=dbs_dp_rwt_sb_pc_tpbk