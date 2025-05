Quando arriva la primavera, The Countryside of Philadelphia si risveglia in un’esplosione di colori, profumi e armonie naturali, trasformandosi in un autentico paradiso per gli amanti del verde. Al centro di questa celebrazione floreale si trova la Brandywine Valley, una regione dal fascino senza tempo, custode di un patrimonio orticolo straordinario che affonda le sue radici nella visione e nella passione della storica famiglia Du Pont.

Con oltre 30 giardini pubblici, tra arboreti storici e parchi botanici di fama internazionale, la zona si è guadagnata il prestigioso titolo di Capitale dei Giardini d’America. Un luogo dove ogni sentiero racconta una storia, ogni fioritura diventa poesia, e ogni visita si trasforma in un’esperienza rigenerante.

Ecco alcuni dei luoghi più suggestivi dove immergersi nella bellezza della stagione e lasciarsi ispirare dalla natura in fiore.

LONGWOOD GARDENS

Tra i giardini più celebri e iconici al mondo, i Longwood Gardens – storica tenuta di Pierre Du Pont nel Countryside – continua a incantare i visitatori con la sua armonia perfetta tra natura, architettura e creatività botanica. Con oltre 1.077 acri di paesaggi spettacolari e due delle più grandi serre degli Stati Uniti, Longwood rappresenta una tappa imprescindibile per chi è in cerca di bellezza autentica e ispirazione.

La primavera 2025 è particolarmente speciale: è la prima stagione in assoluto in cui i visitatori potranno immergersi nel nuovo Bonsai Courtyard, Camminare tra le rinnovate scenografie degli spazi all’aperto e lasciarsi incantare dall’Idea Garden, recentemente trasformato per proporre nuove visioni del giardinaggio creativo.

Il Festival delle Fontane di Longwood prende il via il 9 maggio e prosegue fino a ottobre, offrendo ai visitatori emozionanti passeggiate al crepuscolo tra i fiori, sorseggiare cocktail immersi nel verde e momenti di pura contemplazione in un contesto incantato. Da non perdere le serate del venerdì, sabato e domenica, con spettacolari giochi d’acqua illuminati.

Ma la vera svolta per Longwood Gardens è arrivata il 22 novembre 2024, con l’inaugurazione di “ Longwood Reimagined: A New Garden Experience ”. Questa ambiziosa trasformazione, la più grande nella storia secolare del giardino, è stata realizzata dallo studio di architettura WEISS/MANFREDI in collaborazione con i paesaggisti Reed Hilderbrand.

Il progetto ha ridisegnato 17 acri nel cuore del parco, creando un dialogo visionario tra innovazione, sostenibilità e bellezza naturale. Nuove serre, paesaggi e spazi pubblici invitano il pubblico a vivere un’esperienza multisensoriale che ridefinisce il concetto stesso di giardino contemporaneo.

Con la sua abbondanza floreale, le installazioni d’avanguardia e la capacità di reinventarsi rimanendo fedele alla propria essenza, Longwood Gardens si conferma nel 2025 una delle destinazioni verdi più affascinanti e iconiche d’America.