Primi passi sulla neve, per un inverno formato famiglia

Primi passi sulla neve in scenari da fiaba, completamente colorati di bianco, a poche ore da casa. La neve italiana, quest’anno, promette una stagione tutta da vivere. Strutture ricettive di altissimo livello, in grado di accontentare tutte le esigenze in termini di accoglienza, ospitalità e servizi, sono state concepite proprio per ospitare famiglie con bambini, piccoli o meno piccoli, che desiderano divertirsi sulla neve, tra sci, discese in slittino e numerose attività indoor. Perché dopo una giornata all’aperto non c’è niente di meglio che rientrare nel tepore dell’hotel per una ricca merenda e proseguire il divertimento tra le acque tiepide delle piscine o in sala giochi.

Ecco le proposte pensate per le famiglie di alcune strutture di montagna situate in Italia, in Alto Adige, che rappresentano realmente il luogo ideale (e sicuro) dove programmare una settimana bianca o un weekend sulla neve con i bambini.

Tra attività di svago all’aperto e all’interno della struttura, rilassanti trattamenti e momenti di relax in spa, ciascuno, grandi e piccini, troverà il proprio spazio sicuro per ricaricare le batterie, potendo contare anche sull’ottima cucina gourmet “condita” con i sapori e i prodotti più tipici del territorio altoatesino, circondati da panorami totalmente colorati di bianco, con le cime più alte a far da suggestiva cornice. Pronti a partire?

LE PROPOSTE DI

