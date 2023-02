Quando a Sanremo vinse Sergio Endrigo

Il 3 febbraio 1968, a sorpresa, Sergio Endrigo vince per la prima volta il Festival di Sanremo. Un anno dopo la morte di Luigi Tenco un artista della sua stessa scuola sale sul podio più alto della rassegna sanremese.

Un clima diverso dal passato

In coppia con Endrigo c’è un altro personaggio emblematico della nuova musica di quel periodo: il brasiliano Roberto Carlos. La tragica morte di Tenco sembra aver cambiato molte cose e non è stata, almeno dal punto i vista musicale, inutile. I primi a cogliere le novità sono i critici che salutano nel risultato un segno d’apertura alle nuove tendenze e sottolineano come la vincitrice Canzone per te, non rientri negli “exploit da Festival”, ma si inserisca a pieno titolo nella migliore produzione della malinconica vena del cantautore istriano. Tenco a parte, c’è da rilevare come quell’edizione del Festival risenta un po’ del clima generale della società italiana, ricco di fermenti e ribellioni che di lì a poco sfoceranno in un vero e proprio movimento di contestazione generale al sistema.

La presenza della musica nera e del jazz

La vittoria di Endrigo non è l’unica novità di un Festival che vede la presenza di alcuni personaggi di primo piano della musica nera di quel periodo, come Shirley Bassey, Dionne Warwick e, soprattutto, Wilson Pickett e Earta Kitt. Proprio all’esplosivo Pickett viene affidato, in coppia con Fausto Leali, Deborah un brano “nero” nato dalla penna di Paolo Conte, altro cantautore per la prima volta a Sanremo. Per la cronaca quel Festival segna anche, almeno come autore, il debutto sanremese di Lucio Battisti. Il ragazzotto di Poggio Bustone è l’autore della mielosa Una farfalla impazzita, nobilitata da una buona interpretazione di Johnny Dorelli e dell’ormai ex idolo delle teen-ager Paul Anka. Il vero colpo grosso è, però, la contemporanea presenza di due leggende del jazz come Louis Armstrong e Lionel Hampton. Il primo interpreta in coppia con Lara Saint Paul Mi va di cantare, un motivetto vagamente dixieland che può contare sull’accompagnamento della band di Hengel Gualdi, mentre il secondo è incaricato di ripetere al vibrafono, riarrangiandole, tutte le canzoni in gara. Le piacevoli anomalie di questa edizione sessantottina del Festival trovano la loro sintesi proprio nella vittoria di Sergio Endrigo, un cantautore per il quale le canzoni d’amore non sono un ostacolo all’impegno politico e sociale.