Parclick.it , l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, le ricerche di parcheggi negli aeroporti italiani sono aumentate del 40% rispetto al 2024. Si è appena concluso un anno da record per quanto riguarda i viaggi, specialmente da parte degli italiani. Infatti, secondo i dati analizzati durante il 2025 da, l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi,

Roma è al 19esimo posto tra le 25 destinazioni più ricercate dagli italiani nel 2025. Oltre a Roma spiccano altre 8 città italiane: Lampedusa (3), Napoli (6), Catania (7), Palermo (8), Cagliari (21), Bari (23), Brindisi (24) e Bologna (25).

Le principali città europee, con le loro molteplici attrazioni turistiche, sono state le preferite dagli italiani per trascorrere qualche giorno di vacanza. Parigi occupa il primo posto tra le ricerche dei turisti italiani nel 2025, seguita da Amsterdam (2) e Londra (4) nella top 5, da Praga che occupa la decima posizione, Barcellona (11), Lisbona (14), Budapest (15), Vienna (16), Madrid (17) e Siviglia (22).

Le destinazioni di sole, mare e vita notturna sono state molto richieste dagli italiani, con Ibiza e Malta che occupano rispettivamente il quinto e nono posto tra le preferenze di chi cerca questo tipo di viaggio, seguite da Tenerife al 18° posto.

Infine, le destinazioni a lungo raggio più cercate dell’anno sono state New York (12), Dubai (13) e Zanzibar (20).

Destinazioni più cercate dagli italiani nel 2025:

1. Parigi

2. Amsterdam

3. Lampedusa

4. Londra

5. Ibiza

6. Napoli

7. Catania

8. Palermo

9. Malta

10. Praga

11. Barcellona

12. New York

13. Dubai

14. Lisbona

15. Budapest

16. Vienna

17. Madrid

18. Tenerife

19. Roma

20. Zanzibar

21. Cagliari

22. Siviglia

23. Bari

24. Brindisi

25. Bologna

Parclick.it ha inoltre analizzato le destinazioni più cercate in base alla città di origine, ottenendo i seguenti risultati: Il team diha inoltre analizzato le destinazioni più cercate in base alla città di origine, ottenendo i seguenti risultati:

Destinazioni più cercate dagli italiani nel 2025 in base alla città di origine:

Roma

1. Parigi

2. New York

3. Catania

4. Palermo

5. Londra

6. Barcellona

7. Amsterdam

8. Cagliari

9. Madrid

10. Olbia

Da segnalare che tra le destinazioni più cercate da Roma, diverse città hanno registrato un forte aumento nelle ricerche rispetto al 2024: Il Cairo (+42%), Strasburgo (+17%), Bruxelles (+15%), Cracovia (+13%), Tunisi (+13) e Lampedusa (+11%).

Milano

1. Catania

2. Parigi

3. New York

4. Napoli

5. Palermo

6. Barcellona

7. Bari

8. Londra

9. Olbia

10. Cagliari

Tra le destinazioni più cercate da Milano, quelle che hanno registrato il maggiore incremento rispetto al 2024 sono Monaco di Baviera (+35%), Il Cairo (+24%), Sharm el-Sheij (+23%), Cracovia (+22%), Salerno (+19%) e Lampedusa (+18%).

Napoli

1. Milano

2. Parigi

3. Barcellona

4. Amsterdam

5. Catania

6. Londra

7. Torino

8. Madrid

9. Venezia

10. Ibiza

Tra le destinazioni più cercate da Napoli, gli incrementi maggiori rispetto al 2024 sono stati registrati per Malta (+31%), Vienna (+28%), Tenerife (+23%) e Olbia (+21%).