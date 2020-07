Ronny Lang, il sax di Les Brown

Il 24 luglio 1927 nasce a Chicago, nell’Illinois, il sassofonista Ronny Lang, registrato all’anagrafe con il nome di Ronald Langinger.

Il debutto con Hoagy Carmichael

Dopo varie esperienze in gruppi minori debutta professionalmente con la Hoagy Carmichael Teenagers Band nel 1946. L’anno dopo suona con le formazioni di Earle Spencer, Ike Carpenter e Skinnay Ennis. Nel 1949 entra a far parte in modo stabile dell’orchestra di Les Brown, una delle big band più popolari di quell’epoca non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo.

Il successo

Proprio con questa orchestra registra una nutrita serie di brani per la Coral, in molti dei quali ha modo di emergere anche come solista, mettendo in mostra uno stile che con qualche plateale concessione al pubblico meno smaliziato, si dimostra molto efficace e perfettamente in armonia con l’esaltante suono dell’ensemble orchestrale. Dopo aver lasciato l’orchestra di Brown, forma un suo sestetto avvalendosi della collaborazione di Dave Pell dando così vita a un lungo sodalizio documentato da moltissime incisioni. A partire dagli anni Sessanta sceglie di lavorare prevalentemente come musicista di studio.