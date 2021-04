Samsung lancia Scegli Green

Samsung Electronics lancia l’iniziativa “Scegli Green”, un progetto che nasce dalla volontà di rinnovare il proprio impegno in ambito sostenibilità e di accrescere la consapevolezza dei consumatori nel fare scelte più green in ambito tecnologico. Grazie a questa iniziativa sarà infatti possibile dare valore ai prodotti più datati, rinnovandoli con l’acquisto di nuove tecnologie come gesto di responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle future generazioni.

La campagna si inserisce all’interno dell’approccio Going Green presentato dal brand al CES 2021 e tradotto con l’introduzione di nuove tecnologiche nel mondo del TV, degli elettrodomestici e del mobile, sviluppate mettendo al centro accessibilità, sostenibilità e innovazione. Un percorso che con la nuova campagna “Scegli Green” prosegue, aiutando gli italiani a rinnovare i propri device in maniera più sostenibile.

“La sostenibilità, da sempre al centro della nostra strategia di sviluppo, sta accrescendo ulteriormente il proprio ruolo e valore all’interno della nostra offerta, permettendoci di aiutare i consumatori a comprendere i benefici per sé stessi e per l’ambiente e le possibilità che si generano dal fare scelte consapevoli. La nostra missione è infatti quella di integrare sempre più la sostenibilità nel nostro business e nei nostri prodotti, rendendo le nostre tecnologie e soluzioni sempre più green sotto il profilo dell’impronta ecologica, dell’impatto ambientale e dell’efficienza energetica” commenta Francesco Cordani, Head of Marcom Samsung Electronics Italia.

Samsung vuole essere a fianco dei consumatori proponendo loro dispositivi green come in ambito intrattenimento TV: è una novità della line up 2021 l’introduzione del primo telecomando a energia solare che riceve energia dalle fonti luminose di casa per ricaricarsi, permettendo di eliminare lo scarto di 99 milioni di batterie in sette anni, fino ad arrivare al premiato design “Eco-packaging” dei TV, che permette di riciclare fino a 200.000 tonnellate di scatole di cartone ondulato ogni anno. In questo contesto, e anche in vista del passaggio al DVB-T2 a partire da settembre 2021, Samsung con “Scegli Green” permette di acquistare un TV smart e pronto al nuovo standard, valorizzando il proprio vecchio TV e contribuendo al suo riciclo. Fino al 25 aprile 2021, per tutti coloro che acquisteranno infatti sullo Shop Online di Samsung un nuovo TV a partire dalla gamma 2020, sarà previsto il ritiro dell’usato e un rimborso fino a € 2.188.

Grazie a “Scegli Green” è possibile valorizzare anche i vecchi smartphone e in cambio ricevere grandi vantaggi per l’acquisto di un nuovo dispositivo della famiglia Galaxy. Un’iniziativa che si inserisce nell’impegno continuo del brand a implementare all’interno della strategia mobile azioni mirate per l’intero ciclo di vita del prodotto, con l’obiettivo di contribuire all’importante passaggio ad un’economia circolare.

Acquistando o noleggiando i nuovi Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, è possibile ottenere un rimborso fino a €525, a seconda della quotazione del proprio dispositivo usato. Per l’acquisto degli altri modelli, Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold e Galaxy Flip, è previsto uno sconto immediato di €100 e fino a €425 di valutazione. Scegliendo invece un dispositivo della rinnovata gamma Galaxy A, è possibile beneficiare di una valutazione fino a €195 del proprio dispositivo usato.

Una rottamazione sicura e una scelta consapevole e responsabile per l’ambiente e le persone.

Tutti i dettagli sull’iniziativa sono disponibili su https://www.samsung.com/it/explore/life-hacks/scegli-green/