Sei indeciso su quale cane scegliere? Prova il Tool per Confronto Razze

Ci sono persone che hanno una razza del cuore e sono decisissime nel prendere un cucciolo di quella razza. E poi ci sono persone che sono indecise: quale razza scelgo? Per il mio stile di vita è meglio questa o quella razza? Oltre ai vari libri sulle razze e ai consigli di esperti e allevatori, ci sono altri sistemi per capire quale sia la razza adatta a noi.

Un test per scegliere la razza di cane ideale per noi

Online trovate diversi test da fare per capire quale razza si adatti meglio al nostro stile di vita. Se per esempio andate su AllevamentiRazze.it, trovate un test per scoprire la razza ideale. E’ molto semplice da fare: basta rispondere a una serie di facili domande, incentrate su questioni come il luogo in cui vivrà (se in casa piccola, ampia o anche con giardino), cosa farà (se sarà un cane da compagnia pronto a fare passeggiate e a giocare con noi, se vogliamo un cane sportivo o se vogliamo un cane da guardia), con chi starà (per stabilire la razza migliore per single, coppie, famiglie con bambini o cane amichevole con tutti), quanto tempo libero possiamo dedicargli (per capire fra lavoro e scuola quante ore al giorno possiamo stare con lui) e il livello di esperienza con i cani.

Una volta risposto a queste domande, cliccando sull’apposito pulsante ci verrà fornita una serie di razze che meglio si adattano alle nostre esigenze. Si tratta di un’informazione molto importante da tenere conto quando si sceglie un cane. Molte persone si affidano solo all’estetica, alla moda del momento o al sentito dire per scegliere la razza, ma spesso questo è controproducente perché, magari, l’indole e il temperamento di quel cane sono inconciliabili con noi, il nostro stile di vita e il nostro livello di energia.

Sfruttando i dati che questi tool possono fornirci, possiamo evitare errori che comprometterebbero la nostra convivenza col cane. Se siamo persone pigre, non è il caso di prendere un cane attivo e sportivo. Se il cane viene preso per un anziano, bisogna evitare di prendere cani troppo vivaci ed energici. Se abbiamo dei bambini in giro per casa, meglio evitare cani con forte istinto predatorio. Se siamo nei neofiti e non abbiamo mai avuto un cane prima, non andiamo a prendere una razza dal carattere forte e dominante.

Il tool per il confronto delle razze

Su AllevamentiRazze.it trovate anche un tool che mette a confronto diverse razze di cane. Ipotizziamo di aver fatto il test precedente: solitamente ci vengono forniti una serie di possibili razze compatibili con noi. Nel caso fossimo indecisi fra alcune di queste razze, ecco che il test di confronto delle razze ci fornisce ulteriori indicazioni preziose. Inserendo i nominativi delle razze prescelte, ci troveremo di fronte a un prospetto che ci fa una classifica delle principali caratteristiche di queste razze, facendoci vedere quali sono quelle che si adattano maggiormente a noi.

A volte fra una razza e l’altra ci sono poche differenze, a volte, invece, c’è un abisso fra una razza e l’altra. In questo modo potremo concentrarci sulle caratteristiche che ricerchiamo maggiormente in una razza in modo da avere un’ulteriore valutazione e scegliere ancora più consapevolmente.

Mettendo insieme tutti i dati così ottenuti non dovremmo avere troppe difficoltà nel scegliere il cane giusto.