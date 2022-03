Smart water, al via la II edizione dell’evento digitale

Il prossimo 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, si terrà la seconda edizione di Smart Water, l’evento digitale ideato Resideo Technologies Inc., il fornitore globale nelle soluzioni per il comfort e la sicurezza, in collaborazione con POLI.design, fondata dal Politecnico di Milano e classificatasi quinta nel QS Ranking 2021 nella categoria Art&Design. Sustainable Water Visions: questo il titolo dell’incontro che porrà al centro, appunto, il tema della sostenibilità nella gestione delle risorse idriche con il contributo e le analisi di ospiti ed esperti internazionali. A partire dalle 15.30, orario di inizio dell’evento moderato dal giornalista e scrittore Fabio Deotto, interverranno: Piet Dircke, Global Director for Climate Adaptation di Arcadis , azienda olandese di consulenza e sviluppo di progetti nell’ambito dell’ingegneria civile ed ambientale fondati sulla sostenibilità, che racconterà l’importanza della resilienza nelle città e presenterà alcuni casi studio internazionali;

di , azienda olandese di consulenza e sviluppo di progetti nell’ambito dell’ingegneria civile ed ambientale fondati sulla sostenibilità, che racconterà l’importanza della resilienza nelle città e presenterà alcuni casi studio internazionali; Renzo Rosso, Professore Ordinario di Idrologia e Costruzioni Idrauliche presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) del Politecnico di Milano, che analizzerà le nuove sfide nella gestione del ciclo delle acque;

presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) del Politecnico di Milano, che analizzerà le nuove sfide nella gestione del ciclo delle acque; Andrea Cominola , Assistant Professor di Smart Water Networks presso la Technische Universität di Berlino , racconterà come l’adozione delle tecnologie digitali nel settore idrico sia in grado di migliorare la gestione della domanda e dell’offerta di acqua;

, di presso la , racconterà come l’adozione delle tecnologie digitali nel settore idrico sia in grado di migliorare la gestione della domanda e dell’offerta di acqua; Mauricio Cardenas, architetto e fondatore di Studio Cardenas Conscious Design, racconterà l’utilizzo e la sperimentazione di materiali naturali in alcune microarchitetture e l’utilizzo dell’acqua come elemento funzionale all’interno dell’abitazione. A chiudere l’appuntamento, l’intervento di Erin Woodward, Global Sustainability Leader di Resideo, che illustrerà l’approccio di Resideo alla sostenibilità. Smart Water si conferma dunque come momento di incontro privilegiato per il dialogo e il dibattito riguardante lo sviluppo di soluzioni sempre più smart nella gestione delle risorse idriche in ambito residenziale: un tema su cui Resideo e POLI.design sono da sempre in prima linea.