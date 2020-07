Sostenibilità: cosa sono le app green e quali sono le più scaricate

Si parla tanto di sostenibilità ma pochi sanno che sul cellulare è possibile scaricare delle applicazioni che aiutano a rispettare l’ambiente.

Il loro nome è app Green e il loro compito è quello di ricordare al fruitore di fare la raccolta differenziata, di controllare i consumi di energia e di tenere addirittura sotto controllo la salute indicando le aziende agricole in cui acquistare prodotti biologici.

Esistono svariate app, il loro utilizzo è alquanto diffuso perché semplifica la vita di tutti i giorni; infatti attraverso questi aiuti tecnologici è possibile effettuare pagamenti, fare acquisti, prenotazioni e, non ultimo, partecipare a giochi e lotterie a distanza analizzando le eurojackpot statistiche per avere una visione chiara sui premi assegnati nel corso degli anni.

Alla luce di queste considerazioni perché non mettersi al passo con i tempi scaricando le app più vicine alle proprie esigenze? Le nuove app ecologiche sono state pensate per gli amanti dell’ambiente e si adattano a qualunque smartphone o tablet di ultima generazione. In questo articolo proponiamo un elenco delle app green più scaricate del web.

Scadenza Prodotti è un’ app che ha consente di tenere sotto controllo la spesa in frigo segnalando i cibi in scadenza per cucinarli il più presto possibile, in questo modo non si rischierà di consumare cibi andati a male e non si butterà nulla.

Un’altra app che merita attenzione è Junker che aiuta ad eseguire la raccolta differenziata in maniera corretta eliminando i dubbi su come e dove gettare i rifiuti. La persona attenta alla propria salute non potrà fare a meno di scaricare l’app Mangio a Km 0 che individua le aziende agricole più vicine dove acquistare cibi biologici. Questa app è particolarmente utile perché ha il duplice scopo sia di agevolare i salutisti sia di incrementare l’economia locale.

Sempre dedicata a chi ha a cuore il proprio benessere è Inci Beauty , attraverso l’acquisizione di un codice a barre, permette di sapere in tempo reale se un prodotto contiene ingredienti dannosi per la salute. Quest’app viene utilizzata soprattutto per avere un elenco dettagliato delle sostanze presenti nei cosmetici indicando la possibile pericolosità di ogni singolo elemento. Per tenere sotto controllo i consumi delle utenze domestiche c’è un’app in grado di rendicontare i consumi di acqua, gas ed energia in modo tale da capire quando è il caso di limitarsi attraverso la lettura di grafici facili da interpretare.

Per coloro che si approcciano per la prima volta al tema ecologia è stata creata un’app che propone un obiettivo ecologico al giorno come fare la raccolta differenziata, usare la bici o raggiungere la destinazione a piedi, evitando di prendere auto o mezzi che inquinano l’ambiente.

La parentesi del lockdown è servita a ridurre l’inquinamento atmosferico grazie agli spostamenti ridotti e legati esclusivamente a stati di comprovata necessità, ora che tutto sembra finito perché non continuare su quella scia? Per incentivare ad usare meno possibile i mezzi di trasporto esiste un’app che paga quando si cammina. L’app si chiama Movecoin, correte a scaricarla sul vostro smartphone e contribuirete a tenere più pulito il nostro pianeta.