Sostenibilità, il futuro parte dalla natura

Adottare un albero per ogni persona selezionata da Carter & Benson che trova una nuova occupazione, acquistare un’arnia e una famiglia di api per ogni dipendente. La realtà milanese di head hunting e consulenza aziendale, recentemente diventata Società Benefit, continua il suo impegno nell’ambito della sostenibilità.

Dopo i tanti progetti già messi a punto, l’azienda, che ha da sempre a cuore la social responsibility, continua ad impegnarsi concretamente seguendo un modello di business nel quale la sostenibilità, il benessere delle persone e il rispetto per l’ambiente sono gli elementi valoriali del proprio fare impresa e dove i profitti generati sono concepiti nell’ottica della restituzione.

Riscaldamento globale, cambiamenti climatici, mutamenti del sistema, sono problematiche che devono essere necessariamente prese in considerazione e non sono più rimandabili. Ogni attività e azienda produce una certa quantità di CO₂ ed è quindi fondamentale intraprendere un percorso concreto e fattivo finalizzato alla riduzione e alla compensazione di queste emissioni.

Proprio per quanto riguarda il tema della sostenibilità ambientale Carter & Benson ha deciso di sposare il progetto di Treebu. A ogni candidato presentato dalla società di head hunting che sarà assunto corrisponderà la piantumazione di un albero. L’obiettivo è creare una foresta su un terreno abbandonato e da bonificare in Italia. Ma non è tutto.

Carter & Benson si impegna ancora di più perché ha scelto di adottare ogni anno un’arnia e una famiglia di api di un apicoltore valdostano e donarle ad ogni dipendente dell’azienda.

Treebu è una startup che, con l’obiettivo di invertire la rotta dei cambiamenti climatici, propone alle imprese di avviare un percorso verso la sostenibilità adottando gli alberi per assorbire dallʼatmosfera la CO₂ emessa dalle loro attività e ridurre la propria impronta carbonica.

Mettere in rete le aziende creando una community propositiva e rivolta ad un futuro migliore, è la giusta via per iniziare un percorso globale di transizione ecologica, oggi più che mai necessario – Afferma Giacomo Alberini CEO & Founder di Treebu -. Adottando i nostri alberi e legando la piantumazione ai “driver” della propria crescita, le aziende potranno iniziare un viaggio concreto, certificato e misurabile verso un futuro più sostenibile. Tutto questo con un percorso che permette l’ottenimento di certificazioni ad-hoc con indicazione dell’impatto delle proprie foreste, del numero di alberi piantumati e della CO2 effettivamente assorbita e compensata nel tempo. Una reportistica generale, quindi, che può essere inserita nel proprio bilancio di sostenibilità a ulteriore riprova dell’effettivo impatto ambientale positivo generato”.

PAULOWNIA

Al centro di tutto c’è la Paulownia, pianta che cresce velocemente e arriva ad assorbire fino a 10 volte di più di CO₂ rispetto a qualsiasi altra specie. La mission di Treebu è quella di piantumare un milione di alberi nei prossimi 10 anni per dare vita ad un nuovo sistema di foreste permanenti in Italia e ridurre la quantità di CO₂ in atmosfera, sfruttando la capacità di assorbimento degli alberi e realizzare una filiera del legno sostenibile, rinnovabile, locale per combattere la deforestazione.