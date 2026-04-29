Il viaggio di Steelosa® nel 2026 riparte dalla Capitale: RICREA – Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio ha scelto Roma nell’ambito di un percorso all’insegna della sostenibilità, di cui l’iconica panchina è protagonista. Realizzata in acciaio 100% riciclato – proveniente anche da imballaggi post-consumo come barattoli, scatolette, fusti, latte, bombolette e tappi corona – l’installazione arriva nel cuore del quartiere Trionfale, rafforzando il messaggio sull’importanza del riciclo e del corretto conferimento dei contenitori in acciaio.

Steelosa®, che rappresenta la natura permanente e rigenerabile di questo prezioso materiale, sarà collocata in Via Andrea Doria 41M, di fronte alla scalinata destra del Mercato Trionfale, in un punto che intreccia vita quotidiana, identità locale e interventi artistici come le “ScalinArte”, dove si trova, fra gli altri, anche un celebre omaggio ad Anna Magnani.

Nella Città Eterna, la panchina trova una perfetta collocazione: racconta infatti una materia che non perde valore, ma si trasforma e si rinnova. Nelle sue forme ispirate al simbolo dell’infinito si esprime, infatti, una delle qualità più sorprendenti dell’acciaio: la possibilità di essere riciclato a oltranza, senza perdere le proprie caratteristiche. Non solo: la scelta di un contesto urbano, vivo e partecipato, sottolinea la volontà di avvicinarsi sempre di più alle persone, integrando sensibilizzazione e design.

“Steelosa® racconta in modo semplice e immediato la straordinaria capacità dell’acciaio di rinascere all’infinito grazie al riciclo. È un simbolo concreto di come i comportamenti quotidiani dei cittadini possano trasformarsi in valore per l’ambiente e per le comunità” – afferma Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA – “Siamo orgogliosi di portare questo progetto a Roma, una città simbolo di storia e continuità, dove il messaggio della sostenibilità può trovare una risonanza ancora più forte nel cuore della vita urbana”.

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta alla presenza delle istituzioni locali, dei rappresentanti del Consorzio RICREA e dei soggetti coinvolti nella gestione dei servizi ambientali, in un momento di condivisione con il territorio che ha sottolinea il valore educativo e partecipativo del progetto.

“Ci troviamo davanti al Mercato Trionfale, uno dei mercati rionali più antichi e popolosi di Roma, crocevia di culture e di sapori, dove il riciclo e il riuso sono parole chiave per recuperare beni primari. Oggi inauguriamo una panchina che ci dà la misura di come si può

trasformare uno scarto in un bene per la collettività. Cambiare l’immaginario su tutto quello che è considerato scarto non è semplice ma lo stiamo facendo, anche grazie all’arte, che è una cassa di risonanza potente di messaggi universali come la cura del Pianeta, la necessità imperativa di non disperdere e sprecare risorse, la transizione ecologica che dobbiamo raggiungere al 2030 come indicato dall’Agenda ONU. Una panchina d’acciaio, elegante e immaginifica, con un simbolo potente come quello dell’infinito, interamente realizzata con materiale di recupero è uno strumento importante per comunicare come può essere il riutilizzo: bello, desiderabile e accogliente” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

“Inserire concretamente oggetti riciclati al 100% nell’arredo urbano aiuta a veicolare messaggi di sostenibilità ambientale. Tra questi, la cultura della raccolta differenziata deve assumere un ruolo sempre più centrale nell’ottica di trattare il rifiuto come risorsa e non più come scarto. I numeri confermano che siamo sulla buona strada. Ad esempio, nel 2025, a Roma sono state raccolte ben 67.300 tonnellate di multimateriale (imballaggi in plastica e metallo) che, grazie all’impegno dei cittadini, sono state avviate a riciclo”, conclude Bruno Manzi, Presidente di AMA SpA.

La panchina promossa da RICREA in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Pubblicità Progresso torna quindi a farsi spazio nelle città italiane contribuendo a diffondere una cultura del riciclo sempre più consapevole.