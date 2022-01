Suggerimenti e consigli per ridurre gli sprechi di corrente

Oggi ti daremo una serie di consigli per ridurre gli sprechi di corrente che troverai molto utili, soprattutto in relazione al futuro aumento dei costi energetici che si prospetta per il 2022. Mettendoli in pratica ridurrai significativamente i consumi di corrente elettrica e otterrai in cambio un risparmio considerevole per le tue finanze preservando anche l’ambiente. Ecco come fare.

Compara le offerte luce

Per prima cosa dai uno sguardo alle offerte luce del momento perché, spesso e volentieri, le aziende operanti nel campo energetico promuovono tariffe agevolate per attirare l’attenzioni dei consumatori. Questo avviene nel mercato libero regolamentato da ARERA, l’autorità garante che ha fissato una serie di costi lasciando alla libera concorrenza soltanto quello del costo della materia energia.

Di conseguenza tale voce della bolletta risulta essere l’unica negoziabile sul mercato e tu, in qualità di consumatore, non devi far altro che rivolgere la tua attenzione presso quei fornitori che propongono il costo più basso. Inoltre se accetti di pagare le bollette con accredito automatico l’azienda ti riconoscerà un ulteriore sconto legato al vantaggio di eliminare le bollette cartacee.

Sfrutta al massimo la luce naturale

Per ciò che riguarda la corrente vera e propria, inoltre, impara a sfruttare meglio la luce naturale, lasciando le finestre libere da ingombri e ritardando il più possibile l’accensione degli interruttori. Anche l’utilizzo di vernici chiare per le pareti ti aiuterà a rendere la casa più luminosa, riducendo il bisogno di accendere la luce.

In cucina presta attenzione al frigorifero

Se è male organizzato o troppo pieno l’energia necessaria a refrigerare l’interno sarà maggiore. Anche lasciarlo aperto molto tempo provoca dispendi energetici inutili quindi prendi ciò che ti serve in fretta e chiudi la porta per evitare sbalzi di temperatura troppo dispendiosi.

Per tutti gli elettrodomestici, infine, vale il solito consiglio: assicurati di smaltire diligentemente quelli troppo vecchi e inquinanti e cerca di assortire la tua casa con dispositivi ad elevata efficienza energetica. Ricorda di spegnerli quando non li utilizzi e che anche lo stand-by può causare dispendi energetici di cui non avresti mai sospettato.

Scegli le lampadine giuste

Per le luci di casa impara ad utilizzare lampadine efficienti e a basso consumo, proprio come quelle LED che stanno rivoluzionando il concetto di illuminazione domestica. Con una guida sulla scelta delle lampadine che preservano gli sprechi energetici troverai tutti i consigli utili per stabilire il giusto voltaggio e fare scelte sostenibili e a basso impatto energetico.

Clima ed efficienza energetica

Chi utilizza dispositivi per climatizzare gli ambienti dovrebbe imparare a gestire le temperature interne di casa senza creare sbalzi eccessivi. Il freddo invernale o il caldo estivo possono essere duri da sopportare ma il condizionatore o la stufa elettrica non sempre sono una soluzione.

Difatti se la tua casa è piena di spifferi e non è in grado di contenere efficacemente la temperatura interna sprecherai corrente continuamente, senza neanche rendertene conto. Investi anche sulla qualità degli infissi e sull’efficienza energetica del tuo immobile, sfruttando dove possibile gli incentivi promossi dal Governo e l’IVA agevolata. Mettendo in pratica questi consigli siamo certi al 100% che la tua bolletta luce peserà molto meno a fine anno. Provare per credere.