Il 31 maggio 1904 nasce a Washington il sassofonista Toby Hardwicke, registrato all’anagrafe con il nome di Otto Hardwicke.

L’inizio dell’avventura

Amico d’infanzia di Ellington, Hardwicke fa parte con Duke della prima formazione dei Washingtonians, e successivamente dell’orchestra di Elmer Snowden. Nel 1922 entra nell’orchestra di Ellington, che nel frattempo si è trasferito a New York, e vi rimane fino al 1928, anno in cui dà vita a una propria formazione. All’inizio degli anni Trenta arriva in tournée in Europa con la big band di Noble Sissle e al rientro negli Stati Uniti viene scritturato da Fats Waller. Nel 1932 è di nuovo con Ellington, con il quale resta fino al 1945, quando se ne va e viene sostituito da Russel Procope.

Uno dei grandi stilisti del sax

Poco tempo dopo l’addio a Ellington cessa la propria attività musicale e si ritira in una fattoria del Maryland. Conosciuto soprattutto per aver suonato le parti solistiche nelle versioni originali di celebri brani ellingtoniani come Black And Tan Fantasy, Got Everything but you, Jubilee Stomp o Birmingham Breakdown, e per essere il coautore di Sophisticated Lady, Toby Hardwicke con la sua lirica sonorità è uno dei primi grandi stilisti del sax e ha contribuito in buona parte alla formazione di quel sound particolare che caratterizza l’orchestra di Duke negli anni Venti e Trenta. Muore il 5 agosto 1970.