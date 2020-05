Tommy Page, la stella del pop che ha brillato per poco

Il 24 maggio 1969 a Glen Ridge, nel New Jersey, nasce Tommy Page, per qualche tempo considerato una delle stelle del pop degli anni Novanta.

Il primo successo in Asia

Fin da bambino impara a suonare il piano e a quattordici anni forma, con il fratello maggiore Bill alla batteria i Broken Promises, un gruppo destinato a sciogliersi poi per insanabili divergenze sull’impostazione musicale. Bill è più orientato al rock mentre Tommy si trova più a suo agio con le strutture canterecce del pop. Chiusa l’esperienza in gruppo Tommy si trasferisce a New York per frequentare l’Università e proprio nella città dei grattacieli trova l’ambiente favorevole per iniziare la carriera di cantante. Il suo primo singolo Turning me on passato quasi inosservato negli Stati Uniti, ottiene a sorpresa un buon successo in Asia. Questa situazione favorisce la realizzazione del suo primo album Tommy Page nel 1989, dal quale viene estratto il singolo Shoulder to cry on che riesce a piazzarsi nei primi trenta posti della classifica statunitense confermando le potenzialità del ragazzo.

Dal vertice al declino

Tommy partecipa come supporter al tour di Tiffany e dei New Kids on the Block. Proprio due Kids, Danny Wood e Jordan Knight, lo affiancano nella composizione di I’ll be your everything il brano con il quale nel 1990 centra il primo posto nelle classifiche dei dischi più venduti negli Stati Uniti e in gran parte del mondo. È il punto più alto del suo successo e anche l’inizio di un declino rapidissimo. A soli ventun anni si dice sia la stella più brillante del pop degli anni Novanta ma non è così. Dopo l’album Paintings in my mind nel 1991 la tiepida accoglienza riservata dal pubblico al successivo From the heart convince il music business a non investire più su di lui. Dopo qualche esperienza nel musical lavora alla Warner contribuendo alla carriera di Michael Bublé, Alanis Morissette, Josh Groban e Green Day. Muore probabilmente suicida il 3 marzo 2017.